|
Александр Лукашенко встретился в Минске с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой
22.12.2016 11:32 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 22 декабря. Александр Лукашенко 22 декабря встретился с находящимся в Минске экс-президентом Украины Леонидом Кучмой.
"Стороны тепло пообщались и обменялись подарками, — сообщила пресс-служба президента Беларуси — Они также подчеркнули дружественный характер отношений как в личном плане, так и между народами двух стран. Беларусь и Украина 27 декабря 2016 года отметят 25-летие установления дипломатических отношений".
Лукашенко отметил, что рад возможности встретиться. Кучма в ответ заявил: "Для меня всегда большая честь пообщаться. А потом тоже, чтобы люди знали, что жизнь продолжается". "Да, и что мы остались друзьями", — добавил Лукашенко.
На встрече обсуждалось состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений, а также работа в Минске трехсторонней (Украина — Россия — ОБСЕ) контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Последнее в этом году заседание контактной группы состоялось в Минске 21 декабря. Его участники призвали стороны конфликта к соблюдению перемирия с 0 часов 24 декабря, а также подтвердили приверженность выполнению минских соглашений и эффективному продолжению минского процесса в новом году, сообщил журналистам по итогам заседания спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик. "Я был бы очень рад получить поддержку этой инициативы и на высшем политическом уровне", — добавил он от себя. Можно рассуждать, что переговоры контактной группы не дают эффекта, но других путей нет, подчеркнул представитель ОБСЕ.
Следующее заседание трехсторонней контактной группы пройдет в Минске 16 января.
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 22 декабря. Александр Лукашенко 22 декабря встретился с находящимся в Минске экс-президентом Украины Леонидом Кучмой. "Стороны тепло пообщались и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии