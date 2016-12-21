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Александр Лукашенко встретился в Минске с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой

22.12.2016 11:32 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 22 декабря. Александр Лукашенко 22 декабря встретился с находящимся в Минске экс-президентом Украины Леонидом Кучмой.

"Стороны тепло пообщались и обменялись подарками, — сообщила пресс-служба президента Беларуси — Они также подчеркнули дружественный характер отношений как в личном плане, так и между народами двух стран. Беларусь и Украина 27 декабря 2016 года отметят 25-летие установления дипломатических отношений".

Лукашенко отметил, что рад возможности встретиться. Кучма в ответ заявил: "Для меня всегда большая честь пообщаться. А потом тоже, чтобы люди знали, что жизнь продолжается". "Да, и что мы остались друзьями", — добавил Лукашенко.

На встрече обсуждалось состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений, а также работа в Минске трехсторонней (Украина — Россия — ОБСЕ) контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. 

Последнее в этом году заседание контактной группы состоялось в Минске 21 декабря. Его участники призвали стороны конфликта к соблюдению перемирия с 0 часов 24 декабря, а также подтвердили приверженность выполнению минских соглашений и эффективному продолжению минского процесса в новом году, сообщил журналистам по итогам заседания спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик. "Я был бы очень рад получить поддержку этой инициативы и на высшем политическом уровне", — добавил он от себя. Можно рассуждать, что переговоры контактной группы не дают эффекта, но других путей нет, подчеркнул представитель ОБСЕ.

Следующее заседание трехсторонней контактной группы пройдет в Минске 16 января.

БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 декабря. Александр Лукашенко 22 декабря встретился с находящимся в Минске экс-президентом Украины Леонидом Кучмой. "Стороны тепло пообщались и...

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