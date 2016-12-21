﻿﻿ Лукашенко встретился с Кучмой и обменялся с ним подарками. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко встретился с Кучмой и обменялся с ним подарками

22.12.2016 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 декабря провел встречу с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

Беларусь и Украина 27 декабря 2016 года отметят 25-летие установления дипломатических отношений. Александр Лукашкнко неоднократно встречался со своим украинским коллегой, когда он занимал президентский пост. Леонид Кучма был в числе приглашенных иностранных гостей в ноябре 2015 года  на церемонии инаугурации белорусского лидера, после его пятой победы на выборах.

Лукашенко встретился с Кучмой и обменялся с ним подарками
© Sputnik/
Леонид Кучма (в центре) на инаугурации Лукашенко

"Стороны тепло пообщались и обменялись подарками. Они также подчеркнули дружественный характер отношений как в личном плане, так и между народами двух стран", — отметили в пресс-службе. 

Александр Лукашенко отметил, что рад возможности встретиться. "Для меня всегда большая честь пообщаться. А потом тоже, чтобы люди знали, что жизнь продолжается", — сказал Леонид Кучма.

"Да, и что мы остались друзьями", — в свою очередь констатировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко и Леонид Кучма также обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений, работу на минской площадке трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Напомним, что в среду 21 декабря состоялась последняя в 2016 году встреча участников переговоров, следующее заседание запланировано на 16 января 2017 года.

Читайте также:

ДНР заявила о прогрессе в договоренностях по обмену пленными

Сайдик: освобождение пленных "всех на всех" в Донбассе задерживается

Последнее заседание контактной группы: ДНР недовольна Киевом

Контактная группа: последняя встреча в 2016 году

 

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На встрече обсуждалось состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений, а также работа в Минске трехсторонней (Украина — Россия — ОБСЕ)...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Александр Лукашенко встретился в Минске с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика