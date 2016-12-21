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Лукашенко встретился с Кучмой и обменялся с ним подарками
22.12.2016 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 декабря провел встречу с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.
Беларусь и Украина 27 декабря 2016 года отметят 25-летие установления дипломатических отношений. Александр Лукашкнко неоднократно встречался со своим украинским коллегой, когда он занимал президентский пост. Леонид Кучма был в числе приглашенных иностранных гостей в ноябре 2015 года на церемонии инаугурации белорусского лидера, после его пятой победы на выборах.
© Sputnik/
Леонид Кучма (в центре) на инаугурации Лукашенко
"Стороны тепло пообщались и обменялись подарками. Они также подчеркнули дружественный характер отношений как в личном плане, так и между народами двух стран", — отметили в пресс-службе.
Александр Лукашенко отметил, что рад возможности встретиться. "Для меня всегда большая честь пообщаться. А потом тоже, чтобы люди знали, что жизнь продолжается", — сказал Леонид Кучма.
"Да, и что мы остались друзьями", — в свою очередь констатировал белорусский лидер.
Александр Лукашенко и Леонид Кучма также обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений, работу на минской площадке трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Напомним, что в среду 21 декабря состоялась последняя в 2016 году встреча участников переговоров, следующее заседание запланировано на 16 января 2017 года.
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На встрече обсуждалось состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений, а также работа в Минске трехсторонней (Украина — Россия — ОБСЕ)...
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