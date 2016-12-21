МИНСК, 22 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 декабря провел встречу с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

Беларусь и Украина 27 декабря 2016 года отметят 25-летие установления дипломатических отношений. Александр Лукашкнко неоднократно встречался со своим украинским коллегой, когда он занимал президентский пост. Леонид Кучма был в числе приглашенных иностранных гостей в ноябре 2015 года на церемонии инаугурации белорусского лидера, после его пятой победы на выборах.



© Sputnik/ Леонид Кучма (в центре) на инаугурации Лукашенко

"Стороны тепло пообщались и обменялись подарками. Они также подчеркнули дружественный характер отношений как в личном плане, так и между народами двух стран", — отметили в пресс-службе.

Александр Лукашенко отметил, что рад возможности встретиться. "Для меня всегда большая честь пообщаться. А потом тоже, чтобы люди знали, что жизнь продолжается", — сказал Леонид Кучма.

"Да, и что мы остались друзьями", — в свою очередь констатировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко и Леонид Кучма также обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений, работу на минской площадке трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Напомним, что в среду 21 декабря состоялась последняя в 2016 году встреча участников переговоров, следующее заседание запланировано на 16 января 2017 года.

Читайте также:

ДНР заявила о прогрессе в договоренностях по обмену пленными

Сайдик: освобождение пленных "всех на всех" в Донбассе задерживается

Последнее заседание контактной группы: ДНР недовольна Киевом

Контактная группа: последняя встреча в 2016 году

