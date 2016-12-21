﻿ МИД выразил протест в связи с высказываниями директора Российского института стратегических исследований о белорусском языке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МИД выразил протест в связи с высказываниями директора Российского института стратегических исследований о белорусском языке

22.12.2016 13:01 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
"Белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений, — говорится в сообщении пресс-службы. — Подчеркнуто, что они абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, а также зафиксированным в двух- и многосторонних документах принципам, на которых основывается сотрудничество наших братских государств, — уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности". (Будет дополнено.)
 
 
Ссылка на источник 172
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений, —...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко встретился с Кучмой и обменялся с ним подарками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика