В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МИД выразил протест в связи с высказываниями директора Российского института стратегических исследований о белорусском языке "Белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений, —...

"Белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений, — говорится в сообщении пресс-службы. — Подчеркнуто, что они абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, а также зафиксированным в двух- и многосторонних документах принципам, на которых основывается сотрудничество наших братских государств, — уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности". (Будет дополнено.)