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МИД выразил протест в связи с высказываниями директора Российского института стратегических исследований о белорусском языке
22.12.2016 13:01 — Новости Политики | БелаПАН
"Белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений, — говорится в сообщении пресс-службы. — Подчеркнуто, что они абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, а также зафиксированным в двух- и многосторонних документах принципам, на которых основывается сотрудничество наших братских государств, — уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности". (Будет дополнено.)
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МИД выразил протест в связи с высказываниями директора Российского института стратегических исследований о белорусском языке
"Белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений, —...
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