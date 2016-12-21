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Шойгу сравнил учения НАТО с методами фашистской Германии

22.12.2016 13:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Учения вооруженных сил НАТО носят яркую антироссийскую направленность, в последний аз подобные методы применяла Германия в годы Великой Отечественной войны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее издание Daily Mail опубликовала фото с учений британской армии на полигоне Солсбери-Плейн. На снимках запечатлены танки Т-72 и Т-55, пехотинцы, одетые в серо-синий камуфляж и зеленую униформу. Солдаты вооружены автоматами АК-74. По сценарию учений британская армия отражала гипотетическую атаку российских войск на территории Эстонии.

"НАТО в два раза нарастила интенсивность военных учений, большинство которых имеет антироссийскую направленность. В вооруженных силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Солсбери-Плейн начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии. В последний раз такой метод обучения войск применяла фашистская Германия в годы Великой Отечественной войны", — сказал Шойгу в четверг на расширенном заседании коллегии Минобороны.

По его словам, группировка НАТО у российских границ за десять лет увеличилась в несколько раз. "Активизировалась разведывательная деятельность стран НАТО по периметру территории России, за 10 лет общее количество полетов их разведывательной авиации у российских границ выросло почти в три раза, а на юго-западе России — в восемь раз", — заявил Шойгу.

Он отметил, что "для сравнения, в 1990-х годах таких полетов было 107, в 2000-х — 298, в этом году их насчитывается уже 852".

Глава Минобороны подчеркнул, что это вынудило Россию на 61% увеличить количество вылетов истребительной авиации для предотвращения нарушений российского воздушного пространства на Балтике, в Черном море и Арктике.

По его словам, общая интенсивность ведения морской разведки вблизи российских территориальных вод увеличилась в 1,5 раза. «Мы… решительно пресекаем любые попытки нарушать российские морские границы," — подчеркнул Шойгу.

Он напомнил, что НАТО разместит четыре усиленных батальонно-тактических группы в Прибалтике и Польше в 2017 году. "Руководством НАТО принято решение в следующем году в Прибалтике и Польше развернуть четыре усиленных батальонно-тактических группы, на территории нескольких стран Восточной Европы разместить и содержать бронетанковую бригаду американских сухопутных войск", — сказал глава Минобороны.

Министр добавил, что военный бюджет стран Северо-Атлантического альянса был увеличен на 26 миллиардов долларов и составил 918 миллиардов.

"Вместо объединения усилий по борьбе с общим мировым злом — терроризмом — НАТО объявила Россию главной угрозой и продолжает наращивать свой военный потенциал у наших границ", — заявил Шойгу.

 
Теги: Минск
 
 
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