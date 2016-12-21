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На Минской центральной таможне новый начальник

22.12.2016 13:24 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Юрий Сенько на должность начальника Минской центральной таможни назначил Валерия Романа, сообщили Sputnik в пресс-службе ГТК.

На Минской центральной таможне новый начальник
© Sputnik Владимир Федоренко
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Валерий Казимирович Роман родился в 1964 году в деревне Подворанцы Вороновского района Гродненской области. Окончил в 1992 году Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, в 2000 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Служил в рядах Советской Армии.

В таможенных органах с 1993 года. Работал на разных должностях в Вороновской таможне, после — в Ошмянской и таможне "Минск-2". В 2011 году занял пост начальника управления развития таможенной инфраструктуры Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, с 2015 по 2016 годы возглавлял контрольно-ревизионный отдел ГТК.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Новый руководитель Минской центральной таможни работает в таможенных органах с 1993 года.

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