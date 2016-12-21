В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МИД выразил протест в связи с высказываниями директора РИСИ о белорусском языке (дополнено) "Белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений, —...

"Белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений, — говорится в сообщении пресс-службы. — Подчеркнуто, что они абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, а также зафиксированным в двух- и многосторонних документах принципам, на которых основывается сотрудничество наших братских государств, — уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности". Накануне в интернете было размещено видео с высказываниями Решетникова относительно независимости Беларуси и белорусскому языку. В Беларуси, заявил он, "все движется по украинскому сценарию". " Ситуация очень для нас неблагоприятная. Процессы очень похожие и, к сожалению, не видим процессов, им противостоящих. И эта линия на как бы такое отделение белорусов от русских, вот это создание такого забора между белорусами и русскими в идеологическом, историческом, идейным плане, и даже в какой-то степени в духовном, она очевидна просто", — сказал Решетников. Что касается белорусского языка, то, сославшись на газету "Правда" 1926 года выпуска, он заявил, что белорусский язык был создан постановлением оргбюро ЦК ВКП(б). "Понимаете? 1926 года. Этому языку, получается, 90 лет. Вот эта бомба, которая была заложена тогда, она сейчас рванула, и продолжают взрываться маленькие бомбочки, — заявил Решетников. — Это очень, очень большое беспокойство вызывает у всех нас, я думаю, и у нашего руководства тоже. Надо в дискуссиях хотя бы говорить об этом открыто. Многие сейчас отвлечены Сирией и Украиной, приходом к власти Трампа, забывают про Беларусь. Нельзя забывать — это историческая часть великой России, огромной России, это часть нашего народа. Так же и с Беларусью". Говоря о белорусском руководстве, Решетников отметил: "О чем они думают? Непонятно — то ли о собственном положении, то ли еще о чем-то… Отдалиться от Москвы и отдаться кому-нибудь другому — вот что получается". "Какая Белоруссия независимая от Москвы? И как это Москва ей ничего диктовать не может?", — поинтересовался директор РИСИ. Российский институт стратегических исследований был основан согласно указу президента РФ в 1992 году. Он обеспечивает информацией Администрацию президента, Совет безопасности и другие структуры российской власти.