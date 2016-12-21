Минск, 22 декабря. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 22 декабря в Минске встретился с делегацией Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, сообщает пресс-служба МИД.



В состав делегации вошли глава миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Беларуси Тана де Зулуета, специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на парламентских выборах, заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кент Харстед и ряд экспертов.



В ходе беседы стороны обсудили выводы и рекомендации итогового отчета миссии ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами, прошедшими 11 сентября 2016 года.



Макей отметил высокий уровень взаимодействия Беларуси с БДИПЧ и ПА ОБСЕ, достигнутый в последние годы, и подтвердил готовность белорусской стороны к продолжению конструктивного диалога и сотрудничества с институтами ОБСЕ в избирательной и других сферах.

Итоговый отчет миссии наблюдения БДИПЧ ОБСЕ, опубликованный около двух недель назад, свидетельствует, что парламентские выборы 2016 года в Беларуси были хорошо организованы, но ряд давних системных недостатков не ликвидированы. Документ содержит рекомендации по улучшению избирательной системы Беларуси. Они касаются составов избирательных комиссий, прав кандидатов и наблюдателей, процедур голосования, подсчета голосов и сведения результатов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Макей обсудил с делегацией БДИПЧ ОБСЕ отчет о парламентских выборах в Беларуси Минск, 22 декабря. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 22 декабря в Минске встретился с делегацией Бюро по демократическим институтам и правам человека...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.