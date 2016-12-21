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Макей обсудил с делегацией БДИПЧ ОБСЕ отчет о парламентских выборах в Беларуси
22.12.2016 13:32 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 22 декабря. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 22 декабря в Минске встретился с делегацией Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, сообщает пресс-служба МИД.
Итоговый отчет миссии наблюдения БДИПЧ ОБСЕ, опубликованный около двух недель назад, свидетельствует, что парламентские выборы 2016 года в Беларуси были хорошо организованы, но ряд давних системных недостатков не ликвидированы. Документ содержит рекомендации по улучшению избирательной системы Беларуси. Они касаются составов избирательных комиссий, прав кандидатов и наблюдателей, процедур голосования, подсчета голосов и сведения результатов.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 22 декабря. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 22 декабря в Минске встретился с делегацией Бюро по демократическим институтам и правам человека...
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