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Макей обсудил с делегацией БДИПЧ ОБСЕ отчет о парламентских выборах в Беларуси

22.12.2016 13:32 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 22 декабря. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 22 декабря в Минске встретился с делегацией Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ,  сообщает пресс-служба МИД.

В состав делегации вошли глава миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Беларуси Тана де Зулуета, специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на парламентских выборах, заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кент Харстед и ряд экспертов.

В ходе беседы стороны обсудили выводы и рекомендации итогового отчета миссии ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами, прошедшими 11 сентября 2016 года.

Макей отметил высокий уровень взаимодействия Беларуси с БДИПЧ и ПА ОБСЕ, достигнутый в последние годы, и подтвердил готовность белорусской стороны к продолжению конструктивного диалога и сотрудничества с институтами ОБСЕ в избирательной и других сферах.

Итоговый отчет миссии наблюдения БДИПЧ ОБСЕ, опубликованный около двух недель назад, свидетельствует, что парламентские выборы 2016 года в Беларуси были хорошо организованы, но ряд давних системных недостатков не ликвидированы. Документ содержит рекомендации по улучшению избирательной системы Беларуси. Они касаются составов избирательных комиссий, прав кандидатов и наблюдателей, процедур голосования, подсчета голосов и сведения результатов.


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 декабря. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 22 декабря в Минске встретился с делегацией Бюро по демократическим институтам и правам человека...

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