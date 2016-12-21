Российского дипломата вызвали в МИД за неуважение чиновника из РФ к Беларуси.

Российская сторона ве активнее пытается продвигать идею о том, что Беларусь является едва ли не выдуманным государством. И если ранее об этом писали авторы маргинальных сайтов, то накануне странной речью про нашу страну разразился руководитель аналитического центра при администрации российского президента Леонид Решетников, то есть человек, который формирует информационный поток для российских чиновников высшего ранга.

Решетников сообщил, что белорусский язык появился благодаря решению ЦК КПБ в 1926 году, назвал это событие «бомбой, которая сейчас рванула» и приводит к тому, что белорусский народ «отрывается от русского». Он также подчеркнул, что независимости Беларуси от Кремля не существует, беларусы, дескать, это те же русские, а отделение страны это нечто вроде исторического недоразумения. Он также сравнил Беларусь с Украиной, сообщив, что у нас идут аналогичные процессы и закончится все плохо.

На высказывания Решетникова бурно отреагировали социальные сети, независимая и даже госпресса (СБ назвала Решетникова «болтуном-пенсионером»), а также… МИД Беларуси. Сегодня стало известно, что 22 декабря внешнеполитическое ведомство пригласило «на ковер» советника-посланника посольства РФ в Беларуси Вадима Гусева.

Дипломату завили протест в связи с высказываниями Решетникова.

«Белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений. Подчеркнуто, что они абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, а также зафиксированным в двух- и многосторонних документах принципам, на которых основывается сотрудничество наших братских государств, — уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности», — говорится в информации, распространенной пресс-службой МИД.