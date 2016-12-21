Минск, 22 декабря. Первый заместитель председателя Белорусская Либерально-демократическая партия (ЛДП) Олег Гадйукевич подверг критике высказывания директора Федерального государственного научного бюджетного учреждения "Российский институт стратегических исследований" (РИСИ) Леонида Решетникова в адрес Беларуси.



"Высказывание Леонида Решетникова о невозможности существования независимой Беларуси вызывают искреннее возмущение — либо господин Решетников сумасшедший, а он на него не похож, либо это целенаправленное политическое действие, направленное на ухудшение взаимоотношений наших двух стран", — цитирует заявление Гайдукевича пресс-служба ЛДП.

По его мнению, такие деятели как Решетников "вредят союзу Беларуси и России больше, чем кто-либо". "Более того, в его высказываниях — прямое оскорбление белорусского народа, его культуры и наследия, и есть все основания для привлечения его к ответственности", — считает политик.



Накануне в интернете было размещено видео с высказываниями Решетникова относительно независимости Беларуси и белорусского языка. В Беларуси, заявил он, "все движется по украинскому сценарию". "Ситуация очень для нас неблагоприятная. Процессы очень похожие и, к сожалению, не видим процессов, им противостоящих. И эта линия на как бы такое отделение белорусов от русских, вот это создание такого забора между белорусами и русскими в идеологическом, историческом, идейным плане, и даже в какой-то степени в духовном, она очевидна просто", — сказал Решетников.



Сославшись на газету "Правда" 1926 года выпуска, директор РИСИ также заявил, что белорусский язык был создан постановлением оргбюро ЦК ВКП(б). "Понимаете? 1926 года. Этому языку, получается, 90 лет. Вот эта бомба, которая была заложена тогда, она сейчас рванула, и продолжают взрываться маленькие бомбочки. Это очень, очень большое беспокойство вызывает у всех нас, я думаю, и у нашего руководства тоже. Надо в дискуссиях хотя бы говорить об этом открыто. Многие сейчас отвлечены Сирией и Украиной, приходом к власти Трампа, забывают про Беларусь. Нельзя забывать — это историческая часть великой России, огромной России, это часть нашего народа. Так же и с Беларусью", — сказал он.



Решетникову непонятно, о чем думает белорусское руководство: "О чем они думают? Непонятно — то ли о собственном положении, то ли еще о чем-то… Отдалиться от Москвы и отдаться кому-нибудь другому — вот что получается (...) Какая Белоруссия независимая от Москвы? И как это Москва ей ничего диктовать не может?".



22 декабря в МИЛ Беларуси был вызван советник-посланник посольства РФ в Минске Вадим Гусев. Ему заявлен протест в связи с высказываниями Решетникова. "Белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений. Подчеркнуто, что они абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, а также зафиксированным в двух- и многосторонних документах принципам, на которых основывается сотрудничество наших братских государств, — уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности", — сообщила пресс-служба МИД.



Российский институт стратегических исследований был основан согласно указу президента РФ в 1992 году. Он обеспечивает информацией Администрацию президента, Совет безопасности и другие структуры российской власти.

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Алексей Александров, БелаПАН.