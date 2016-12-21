МИНСК, 22 дек — Sputnik. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова задалась вопросом, почему ПАСЕ никак не отреагировала на исключение из украинской делегации Надежды Савченко.



© Sputnik Михаил Воскресенский СБУ: Савченко обсуждала в Минске не только обмен пленными

В декабре в украинской политике разгорелся настоящий скандал, в центре которого оказалась депутат Верховной рады Савченко, которая провела в Минске встречу с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР . Позже она заявила, что увидела в белорусской столице не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты украинского парламента раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в украинском парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко внефракционный депутат.

Исключение из ПАСЕ

В четверг Рада провела заседание, на котором решение об исключении Савченко из ПАСЕ поддержали 237 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что включение Савченко вне квот в состав украинской делегации ПАСЕ якобы способствовало ее освобождению и возвращению на Украину. Однако сейчас, по мнению депутатов, обстоятельства изменились.

"Этими изменениями предлагается исключить пункт 2 постановления, которым Савченко Н.В. была избрана членом постоянной делегации Верховной рады Украины в ПАСЕ вне квот", — говорится в пояснительной записке к документу. Постановление вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе.

Савченко продолжит международные встречи

Сама Савченко еще не прокомментировала решение своих коллег. По информации ее пресс-секретаря Татьяны Проторченко, депутат находится в командировке в Германии.

"На данный момент Надежда находится в заграничной командировке. Позже прокомментирует сама. Надежда предварительно уже говорила о возможности ее исключения из делегации ПАСЕ и объясняла, что она не изменит свою позицию и будет продолжать объяснять на всех площадках мира, Европы реальное положение вещей на Украине относительно войны, коррупции, политического и экономического кризиса. Надежда на сегодняшний день находится в Германии", — сказала Проторченко в четверг в эфире телеканала "112 Украина" .



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По ее словам, на сегодняшний день большинство мировых политиков приглашают Савченко на встречи, общаются с ней, хотят от нее узнать о ситуации на Украине.

"Я думаю, что Надежда сможет и в дальнейшем доносить эту информацию всему миру. Просто вопрос теперь будет, как будет выглядеть Украина. Сначала всем миром боролись, а сегодня исключают. Исключают за правду, которую она говорит", — заявила пресс-секретарь.

Надежда — наш компас земной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила, что именно включение Савченко в ПАСЕ было основным аргументом освобождения украинки из российской тюрьмы.

"Надежда — наш компас земной. Верховная рада исключила из украинской делегации ПАСЕ депутата Надежду Савченко", — написала Захарова на своей странице в Facebook .

"Мы же все хорошо помним, что требование об освобождении Савченко из российской тюрьмы основывалось на утверждении, что она является членом ПАСЕ. И сама ПАСЕ эту легенду очень активно продвигала. Понимаете фокус, да? Заочное избрание в депутаты Верховной Рады и нелегитимное включение в делегацию Украины в ПАСЕ были основной движущей силой информационно-политической кампании Киева на тот момент", — продолжила дипломат.



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Захарова задалась вопросом почему до сих пор не последовало реакции от ПАСЕ. "Когда живая и здоровая Савченко вернулась и по-настоящему начала исполнять свои обязанности, ее исключили. ПАСЕ безмолвствует. А почему? Краска для плакатов закончилась? Деньги на постановочные акции не перечислили? Или просто все немного растерялись от киевской демократии?" — сказала она.

Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года Савченко скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения Савченко заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.