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Лавров и Макей по телефону обсудили повестку Беларуси и РФ

22.12.2016 19:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек – Sputnik. Телефонный разговор между министрами иностранных дел Беларуси и России Владимиром Макеем и Сергеем Лавровым состоялся 22 декабря, сообщила в четверг пресс-служба МИД РФ.

"Рассмотрены актуальные темы повестки дня российско-белорусских отношений", – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

При этом не уточняется, что именно обсуждали белорусский и российский министры.

Последний телефонный разговор между Макеем и Лавровым состоялся 19 декабря – в день, когда в Анкаре был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов

 
Теги: Минск
 
 
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Российское внешнеполитическое ведомство не уточняет, о чем именно говорили по телефону министры.

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