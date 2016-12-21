МИНСК, 22 дек – Sputnik. Телефонный разговор между министрами иностранных дел Беларуси и России Владимиром Макеем и Сергеем Лавровым состоялся 22 декабря, сообщила в четверг пресс-служба МИД РФ.

"Рассмотрены актуальные темы повестки дня российско-белорусских отношений", – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

При этом не уточняется, что именно обсуждали белорусский и российский министры.

Последний телефонный разговор между Макеем и Лавровым состоялся 19 декабря – в день, когда в Анкаре был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов .