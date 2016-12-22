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Носкевич призвал не связывать "дело Регнума" с политикой

22.12.2016 21:38 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Руководитель Следственного комитета Иван Носкевич в эфире телеканала ОНТ подчеркнул, что подчиненный ему орган аполитичен и к ответственности привлекаются не только "русофилы"-радикалы, но и все, призывающие к национальной розни.

Носкевич призвал не связывать "дело Регнума" с политикой
© Sputnik / Виктор Толочко
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По подозрению в разжигании межнациональной розни в декабре были задержаны преподаватель Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Юрий Павловец, школьный сторож из Бреста Дмитрий Алимкин и минчанин Сергей Шиптенко. Они проходят по делу, возбужденному по статье 130 Уголовного кодекса РБ ("Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни"). Основанием для возбуждения дел послужили материалы, которые поступили из Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма в отношении авторов статей, публиковавшихся на ряде российских информационных ресурсов.

"Политика — это одно, а мы — другое. <…> Мы полностью аполитичны, живем и работаем в свободной стране", — заявил Носкевич и добавил, что расследованием следователи занимаются независимо, а связывать их с политикой неверно.

Как напомнил Носкевич, за разжигание национальной вражды в Беларуси привлекались к ответственности не только так называемые "русофилы", но и "русофобы", а также граждане, выступавшие с агрессивными посылами в адрес цыган.

Руководитель СК заверил: для правоохранительных органов важны не взгляды или позиции подозреваемых, а наличие или отсутствие состава преступления.    

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По заключению экспертной позиции, в материалах трех авторов российских СМИ были найдены признаки экстремизма и разжигания национальной розни.

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