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GQ: в список наименее влиятельных людей попали Клинтон и Кэмерон

22.12.2016 21:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон включены в рейтинг наименее влиятельных людей по итогам уходящего 2016 года, по версии журнала GQ.

GQ: в список наименее влиятельных людей попали Клинтон и Кэмерон
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Когда ты проигрываешь Дональду Трампу, ты попадаешь в этот лист", — прокомментировал журналист издания Дрю Мэгари попадание в список бывшей первой леди США.

По выборщикам от штатов республиканец Дональд Трамп набрал 304 голоса против 227 у Клинтон — именно число выборщиков решает, кто станет президентом США.

Помимо экс-кандидата от демократов в список также попал республиканец Джеб Буш, снявшийся с выборов после праймериз, и семья Бушей в целом. По мнению автора, в послужном списке Буша "полно гадких дел", что и послужило основанием для включения его в рейтинг.

Еще одним политиком, чье имя попало в список, стал экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. Как отмечает Мэгари, он "призывал голосовать за выход из ЕС, предполагая, что этого никогда не случится", что привело к настоящему "хаосу" в стране.

"Жертвами" журнала стали и представители шоу-бизнеса и писательских кругов. Так, автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг была удостоена данного "титула" за провальную, по мнению редакции GQ, новую книгу. Американская певица Тэйлор Свифт обеспечила себе место в рейтинге из-за скандала с четой Уэст-Кардашьян. 

 
Теги: Минск
 
 
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В списке издания фигурирует порядка 20 фамилий, среди которых представители шоу-бизнеса, спорта и политики.

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