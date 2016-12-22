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Обзор важнейших событий 22 декабря 2016 года
22.12.2016 22:45 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 22 декабря. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ готово оказывать всестороннее содействие в вопросе реформирования избирательного законодательства Беларуси. Об этом заявил специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на парламентских выборах в Беларуси, заместитель председателя Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Кент Харстед в Минске на встрече с председателем комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Леонидом Цуприком. При этом он подчеркнул, что БДИПЧ надо рассматривать в качестве "источника ценных сведений", касающихся особенностей проведения избирательных кампаний. "Сейчас у вас наступает время возможностей, чтобы реформировать избирательное законодательство. Не стоит ссылаться на другие страны, указывая на их недостатки, надо обратить внимание на то, что можно улучшить у себя в стране", — сказал Харстед.
Александр Лукашенко встретился с находящимся в Минске экс-президентом Украины Леонидом Кучмой. "Стороны тепло пообщались и обменялись подарками, — сообщила пресс-служба президента Беларуси. — Они также подчеркнули дружественный характер отношений как в личном плане, так и между народами двух стран. Беларусь и Украина 27 декабря 2016 года отметят 25-летие установления дипломатических отношений". Лукашенко отметил, что рад возможности встретиться. Кучма в ответ заявил: "Для меня всегда большая честь пообщаться. А потом тоже, чтобы люди знали, что жизнь продолжается". "Да, и что мы остались друзьями", — добавил Лукашенко. На встрече обсуждалось состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений, а также работа в Минске трехсторонней (Украина — Россия — ОБСЕ) контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лукашенко поручил разработать план реконструкции автомобильных дорог местного значения. Распоряжение было дано на церемонии открытия движения по завершенной МКАД-2 в Дзержинском районе, сообщает пресс-служба президента. Глава государства отметил, что в последнее время большое внимание уделяется строительству трасс республиканского значения, а местные дороги приходят в непригодность. "Делая упор на этих основных артериях (от этого никуда не денешься, их надо было восстанавливать), мы действительно упустили дороги местного значения", — сказал он. "В ближайшие месяцы мы соберемся, обсудим и примем решение, как будем восстанавливать дороги местного значения. Каждый агрогородок (а их порядка двух тысяч) должен быть соединен с районным центром. От районных центров до областных у нас более или менее неплохие дороги, но их тоже кое-где надо приводить в порядок", — заявил Лукашенко.
Советник-посланник посольства России Вадим Гусев был вызван в МИД Беларуси. Как сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, ему заявлен протест в связи с высказываниями директора Федерального государственного научного бюджетного учреждения "Российский институт стратегических исследований" (РИСИ) Леонида Решетникова в адрес Республики Беларусь. "Белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений, — говорится в сообщении пресс-службы. — Подчеркнуто, что они абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, а также зафиксированным в двух- и многосторонних документах принципам, на которых основывается сотрудничество наших братских государств, — уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности". Накануне в интернете было размещено видео с высказываниями Решетникова относительно независимости Беларуси и белорусского языка.
Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. "Рассмотрены актуальные темы повестки дня российско-белорусских отношений", — сообщает российское внешнеполитическое ведомство без каких-либо подробностей.
В Троицком предместье Минска, возле музея Максима Богдановича, прошел видеомарафон солидарности с телеканалом "Белсат", организованный белорусскими сотрудниками телеканала. Марафон начался в 11.00 и длился более часа. Оппозиционные политики, общественные активисты, правозащитники и журналисты по очереди обращались к зрителям телеканала и польским властям, рассказывали, почему для них важно, чтобы телеканал продолжал работу, и призывали не закрывать его. Марафон не был задуман как уличная акция. Идея заключалась в том, чтобы собрать людей в одном из знаковых для белорусов мест в Минске и записать их видеообращение, которое затем будет транслироваться на канале. На площадке около музея находилось до 30 человек. Телеобращения записали оппозиционные политики Николай Статкевич, Владимир Некляев, Павел Северинец, Юрий Губаревич, Алесь Логвинец, Алексей Янукевич, Дмитрий Дашкевич, Татьяна Короткевич и Андрей Дмитриев, депутат Елена Анисим, правозащитник Олег Волчек и другие.
Члены правоцентристской коалиции в Минске обсудили с главой представительства Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин ситуацию вокруг телеканала "Белсат", сообщил БелаПАН председатель движения "За Свободу" Юрий Губаревич. Во встрече кроме Губаревича приняли участие заместитель председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов и сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Виталий Рымашевский. По словам Губаревича, Викторин сказала, что нужно более глубоко исследовать этот вопрос и получить больше деталей, чтобы понять, почему происходят перемены в финансировании телеканала. Со своей стороны белорусские политики высказали предложение о более широкой европейской поддержке телеканала.
В соответствии с новой редакцией Налогового кодекса Республики Беларусь с 1 января 2017 года установлены новые единые ставки консульских сборов за выдачу въездных виз, сообщает Министерство иностранных дел. За выдачу индивидуальной визы, независимо от количества въездов, консульский сбор составит 60 евро, за выдачу групповой визы — 10 евро с человека. При этом, подчеркивают в МИД, в отношении граждан и жителей с особым статусом Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Японии и Сербии, как и прежде, установлены иные ставки консульских сборов. В частности, граждане Японии и Сербии в соответствии с двусторонними соглашениями освобождаются от уплаты консульских сборов. Граждане Польши и стран Прибалтики, как и ранее, оплачивают консульские сборы по сниженным тарифам.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 22 декабря. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ готово оказывать всестороннее содействие в вопросе реформирования...
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