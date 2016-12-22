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Лавров обсудил с Макеем по телефону актуальные темы российско-белорусских отношений
22.12.2016 18:39 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 22 декабря. 22 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.
"Рассмотрены актуальные темы повестки дня российско-белорусских отношений", — сообщает российское внешнеполитическое ведомство без каких-либо подробностей.
Напомним, 22 декабря в МИД Беларуси был вызван советник-посланник посольства России Вадим Гусев. Ему был заявлен протест в связи с высказываниями директора Федерального государственного научного бюджетного учреждения "Российский институт стратегических исследований" (РИСИ) Леонида Решетникова в адрес Республики Беларусь.
"Белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений, — говорится в сообщении пресс-службы. — Подчеркнуто, что они абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, а также зафиксированным в двух- и многосторонних документах принципам, на которых основывается сотрудничество наших братских государств, — уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности".
Накануне в интернете было размещено видео с высказываниями Решетникова относительно независимости Беларуси и белорусского языка. В Беларуси, заявил он, "все движется по украинскому сценарию". Что касается белорусского языка, то, сославшись на газету "Правда" 1926 года выпуска, он заявил, что белорусский язык был создан постановлением оргбюро ЦК ВКП(б).
"Какая Белоруссия независимая от Москвы? И как это Москва ей ничего диктовать не может?" — поинтересовался директор РИСИ.
Российский институт стратегических исследований был основан согласно указу президента РФ в 1992 году. Он обеспечивает информацией Администрацию президента, Совет безопасности и другие структуры российской власти.
2 ноября этого года Владимир Путин подписал указ о снятии Решетникова с должности директора учреждения "Российский институт стратегических исследований" с 4 января 2017 года. Новым директором РИСИ станет Михаил Фрадков.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 22 декабря. 22 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Беларуси...
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