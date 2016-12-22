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Замглавы МИД Шестаков находится с визитом в Словакии
22.12.2016 18:05 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 22 декабря. 21—23 декабря проходит визит заместителя министра иностранных дел Беларуси Евгения Шестакова в Словацкую Республику.
Как сообщает пресс-служба МИД, состоялись встречи Шестакова с государственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Словакии Лукашем Паризеком, государственным секретарем Министерства экономики, сопредседателем белорусско-словацкой совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Растиславом Хованцем, а также руководителем группы дружбы с Беларусью в Национальном совете (парламенте) Словакии Робертом Мадеем.
Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в рамках официального визита в Беларусь в ноябре 2016 года председателя правительства Словакии Роберта Фицо, а также перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, включая дальнейшее развитие двусторонних контактов высокого уровня.
Роберт Фицо посетил Минск 25 ноября, встретился с Александром Лукашенко и Андреем Кобяковым. После декабря 2010 года, когда в Минске была жестоко разогнана демонстрация протеста против фальсификации итогов президентских выборов, это был первый визит представителя страны ЕС такого уровня. Фицо занимает пост премьер-министра Словакии с апреля 2012 года, когда его партия "Курс — социальная демократия" победила на досрочных парламентских выборах.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 22 декабря. 21—23 декабря проходит визит заместителя министра иностранных дел Беларуси Евгения Шестакова в Словацкую Республику. Как сообщает...
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