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Госдеп о словах Путина: российская армия сильная? Армия США лучше

23.12.2016 08:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек — Sputnik. Вооруженные силы США в настоящее время самые обороноспособные, умные и сильные, заявил официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби, комментируя слова президента РФ Владимира Путина, что российская армия сегодня сильнее любого потенциального агрессора.

Госдеп о словах Путина: российская армия сильная? Армия США лучше
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Накануне глава российского государства принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны, где выступил с заявлением о военном превосходстве РФ. Путин подчеркнул, что стране нельзя "допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск". В противном случае, по его словам, "ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий".

"Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же обороноспособные, умные и сильные, как Вооруженные силы США сейчас", — сказал в рамках брифинга Кирби.

Продолжая свою мысль, официальный представитель Госдепа отметил, что "профессионализм, умения и возможности, которые присущи вооруженным силам Соединенных Штатов, вне всяких споров и дебатов". По его словам, Америка имеет право гордиться, теми кто защищает ее интересы по всему миру.

"И я думаю — я уверен, что мои коллеги из министерства (обороны) обороны сказали бы то же самое", — заключил Кирби.

 
Теги: Минск
 
 
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Официальный представитель Госдепа заявил, что американцы могут гордиться теми, кто защищает их интересы по всему миру.

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