МИНСК, 23 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин в пятницу в очередной раз проведет большую пресс-конференцию, которая начнется в 12:00 по московскому времени в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.

Практику проведения больших ежегодных пресс-конференций ввел президент России Владимир Путин в 2001 году. Первая из них прошла накануне саммита "Большой восьмерки", президент ответил на 22 вопроса. В 2015 году в ходе своей 11-й пресс-конференции на посту главы государства Путин ответил уже на 47 вопросов.

Самой продолжительной была встреча российского лидера с журналистами в Кремле 2008 года — она длилась рекордные 4 часа 40 минут. А самой продуктивной — пресс-конференция 31 января 2006 года, когда Путин ответил почти на 140 вопросов.

В 2005 году большая пресс-конференция Путина не проводилась. А в 2011 в качестве главы государства с журналистами общался Дмитрий Медведев в подмосковном Сколково. При этом в отличие от Путина, который предпочитает отвечать на вопросы журналистов, его преемник сам выступил и в роли модератора: сначала он отвечал на вопросы из зала, а затем выбрал четыре вопроса, которые ему поступили заранее по интернету.

В сегодняшней пресс-конференции примут участие рекордное количество журналистов — 1437 человек. Прежний рекорд был установлен в прошлом году, тогда на пресс-конференцию допустили 1392 сотрудника российских и иностранных СМИ.

Sputnik Беларусь планирует вести онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина в своем аккаунте в "Фейсбуке">>