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Трамп не хочет видеть на своей инаугурации знаменитостей

23.12.2016 09:32 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек — Sputnik. Избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании видеть на своей инаугурации простых людей, а не знаменитостей.

Официальная церемония вступления Трампа в должность хозяина Белого дома пройдет 20 января.

"Так называемые знаменитости из списка «А» все хотят билеты на мою инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари (Клинтон), ничего. Я хочу людей", — написал Трамп в своем Twitter.

В своем сообщении дал понять, что многие знаменитости в США на выборах поддерживали его соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон, но та в итоге проиграла.

В четверг издание Politico сообщило, что пока единственным экс-президентом США, согласившимся посетить инаугурацию Трампа, стал Джимми Картер. По данным издания, о своем решении Картер заявил во время занятий в воскресной школе в Джорджии, где он преподает.

Раздумывает над приглашением 43-й президент США Джордж Буш-младший. А вот его отец, 41-й глава государства, точно не придет на церемонию. По словам его представителя, это связано с возрастом экс-президента, которому в этом году исполнилось 92 года.

Трамп не хочет видеть на своей инаугурации знаменитостей
© REUTERS Lucas Jackson
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Чета Клинтонов также пока не ответила на приглашение. Представитель Билла Клинтона отказался дать какие-либо комментарии по этому поводу.

Согласно традиции все бывшие президенты США получили приглашение прийти на церемонию инаугурации Трампа. На первой церемонии инаугурации Барака Обамы в 2009 году присутствовали Картер, Клинтон, а также Буш отец и сын. На следующей инаугурации Обамы в 2013 году из-за ухудшившегося состояния здоровья Джорджа Буша-старшего, отсутствовали и отец, и сын.

Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября выборах, обойдя Клинтон по числу голосов выборщиков, хотя та набрала почти на три миллиона голосов избирателей больше.

 
Теги: Минск
 
 
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