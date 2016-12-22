МИНСК, 23 дек — Sputnik. Избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании видеть на своей инаугурации простых людей, а не знаменитостей.

Официальная церемония вступления Трампа в должность хозяина Белого дома пройдет 20 января.

"Так называемые знаменитости из списка «А» все хотят билеты на мою инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари (Клинтон), ничего. Я хочу людей", — написал Трамп в своем Twitter.

The so-called "A" list celebrities are all wanting tixs to the inauguration, but look what they did for Hillary, NOTHING. I want the PEOPLE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2016 г.

В своем сообщении дал понять, что многие знаменитости в США на выборах поддерживали его соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон, но та в итоге проиграла.

В четверг издание Politico сообщило, что пока единственным экс-президентом США, согласившимся посетить инаугурацию Трампа, стал Джимми Картер. По данным издания, о своем решении Картер заявил во время занятий в воскресной школе в Джорджии, где он преподает.

Раздумывает над приглашением 43-й президент США Джордж Буш-младший. А вот его отец, 41-й глава государства, точно не придет на церемонию. По словам его представителя, это связано с возрастом экс-президента, которому в этом году исполнилось 92 года.



© REUTERS Lucas Jackson "Недобросовестные" выборщики помогли Трампу упрочить победу

Чета Клинтонов также пока не ответила на приглашение. Представитель Билла Клинтона отказался дать какие-либо комментарии по этому поводу.

Согласно традиции все бывшие президенты США получили приглашение прийти на церемонию инаугурации Трампа. На первой церемонии инаугурации Барака Обамы в 2009 году присутствовали Картер, Клинтон, а также Буш отец и сын. На следующей инаугурации Обамы в 2013 году из-за ухудшившегося состояния здоровья Джорджа Буша-старшего, отсутствовали и отец, и сын.

Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября выборах, обойдя Клинтон по числу голосов выборщиков, хотя та набрала почти на три миллиона голосов избирателей больше.