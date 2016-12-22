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Лукашенко убежден в динамичном развитии белорусско-японского сотрудничества
23.12.2016 10:32 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 23 декабря. Александр Лукашенко поздравил императора Японии Акихито и народ этой страны с национальным праздником — Днем рождения императора, сообщает пресс-служба президента.
"Глава государства выразил убежденность в дальнейшем динамичном развитии плодотворного сотрудничества между Беларусью и Японией, которое основано на взаимном доверии и понимании", — отмечается в сообщении.
По данным Белстата, в январе—октябре 2016 года товарооборот между Беларусью и Японией составил 96,2 млн долларов США, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 11,4%. Отрицательное сальдо торговли с Японией составляет 75,67 млн долларов. При этом белорусский экспорт в Японию сократился на 28,8%, импорт — вырос на 19,4%.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 23 декабря. Александр Лукашенко поздравил императора Японии Акихито и народ этой страны с национальным праздником — Днем рождения императора, сообщает...
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