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Лукашенко убежден в динамичном развитии белорусско-японского сотрудничества

23.12.2016 10:32 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 23 декабря. Александр Лукашенко поздравил императора Японии Акихито и народ этой страны с национальным праздником — Днем рождения императора, сообщает пресс-служба президента.

"Глава государства выразил убежденность в дальнейшем динамичном развитии плодотворного сотрудничества между Беларусью и Японией, которое основано на взаимном доверии и понимании", — отмечается в сообщении.

По данным Белстата, в январе—октябре 2016 года товарооборот между Беларусью и Японией составил 96,2 млн долларов США, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 11,4%. Отрицательное сальдо торговли с Японией составляет 75,67 млн долларов. При этом белорусский экспорт в Японию сократился на 28,8%, импорт — вырос на 19,4%.


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 декабря. Александр Лукашенко поздравил императора Японии Акихито и народ этой страны с национальным праздником — Днем рождения императора, сообщает...

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