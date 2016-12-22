Минск, 23 декабря. Александр Лукашенко поздравил императора Японии Акихито и народ этой страны с национальным праздником — Днем рождения императора, сообщает пресс-служба президента.

"Глава государства выразил убежденность в дальнейшем динамичном развитии плодотворного сотрудничества между Беларусью и Японией, которое основано на взаимном доверии и понимании", — отмечается в сообщении.

По данным Белстата, в январе—октябре 2016 года товарооборот между Беларусью и Японией составил 96,2 млн долларов США, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 11,4%. Отрицательное сальдо торговли с Японией составляет 75,67 млн долларов. При этом белорусский экспорт в Японию сократился на 28,8%, импорт — вырос на 19,4%.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко убежден в динамичном развитии белорусско-японского сотрудничества Минск, 23 декабря. Александр Лукашенко поздравил императора Японии Акихито и народ этой страны с национальным праздником — Днем рождения императора, сообщает...

Алексей Александров, БелаПАН.