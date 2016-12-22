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Беларусь вводит новый размер ставки консульского сбора

23.12.2016 10:36 — Новости Политики | БДГ  
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С 1 января 2017 года Беларусь вводит новые единые ставки консульских сборов за выдачу въездных виз.

В соответствии с новой редакцией Налогового кодекса Беларуси, за выдачу индивидуальной визы, независимо от количества въездов, консульский сбор с новоо года составит 60 евро, за выдачу групповой визы - 10 евро с человека.

При этом в отношении граждан и жителей с особым статусом Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Японии и Сербии, как и прежде, установлены иные ставки консульских сборов. В частности, граждане Японии и Сербии в соответствии с двусторонними соглашениями освобождаются от уплаты консульских сборов. Граждане Польши и стран Прибалтики, как и ранее, оплачивают консульские сборы по сниженным тарифам.

«Данное решение белорусской стороны является очередным шагом, направленным на облегчение для иностранных граждан возможности посетить Беларусь, а также на развитие межличностных, деловых и культурных контактов, стимулирование въездного туризма», - сообщает МИД Беларуси.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что ближе к дате изменения стоимости въездных виз подробная информация будет размещена на сайте Министерства иностранных дел в разделе «Визы и консульские вопросы».

Напомним, что на прошедшем в белорусской столице «Минском форуме» 24 ноября звучала информация о проведении между Беларусью и ЕС технических консультаций по упрощению визового режима. Стороны не могут договориться об этом уже несколько лет.

 
 
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С 1 января 2017 года Беларусь вводит новые единые ставки консульских сборов за выдачу въездных виз.

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