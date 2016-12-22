﻿ Глава СК: арест авторов «Регнума» - не политическое дело. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Глава СК: арест авторов «Регнума» - не политическое дело

23.12.2016 11:49 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич сообщил, что задержание авторов «Регнума» не является политическим делом.

«Следует четко понимать, что политика - отдельно, Следственный комитет - отдельно. Мы не рассматриваем эти возбужденные уголовные дела как некие политические ходы. Для нас это три из 85,5 тыс. уголовных дел - не более того», - отметил Носкевич в эфире программы «Надо разобраться» на телеканале ОНТ.

Он также рассказал, что поводом для ареста авторов российских ресурсов стало обращение Министерства информации, а основанием послужило заключение республиканской экспертной комиссии, которая нашла в статьях троих авторов призывы к разжиганию национальной розни.

Носкевич также вспомнил о деле Эдуарда Пальчиса, отметив, что месяц назад рассматривалось дело «русофоба», а сейчас задержаны «русофилы».

«Весной этого года мы направили в суд уголовное дело в отношении лиц, которые призывали к неприязни к цыганской национальности. В настоящее время в Витебском областном суде по этой же статье рассматривается уголовное дело в отношении молодого человека... Вы видите, что мы совершенно аполитичны, у нас свободное государство, можно свободно выражать свою точку зрения, но свобода слова заканчивается там, где начинаются конкретные действия, направленные на разжигание национальной розни и вражды, есть признаки состава конкретного преступления», - отметил глава СК.

На этой неделе о деле задержанных говорил также российский посол Александр Суриков. Он заявил, что в статьях есть радикализм, а журналисты занимались недостойным делом.

Напомним, что в декабре в Беларуси были задержаны три автора российских сайтов, которые активно поливали грязью свою страну и язык, доказывая читателям, что Беларуси и ее языка не существует. Сергей ШиптенкоЮрий Павловец и Дмитрий Алимкин. Их обвиняют в разжигании розни.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич сообщил, что задержание авторов «Регнума» не является политическим делом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Беларусь вводит новый размер ставки консульского сбора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика