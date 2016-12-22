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Глава СК: арест авторов «Регнума» - не политическое дело
23.12.2016 11:49 — Новости Политики | БДГ
Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич сообщил, что задержание авторов «Регнума» не является политическим делом.
«Следует четко понимать, что политика - отдельно, Следственный комитет - отдельно. Мы не рассматриваем эти возбужденные уголовные дела как некие политические ходы. Для нас это три из 85,5 тыс. уголовных дел - не более того», - отметил Носкевич в эфире программы «Надо разобраться» на телеканале ОНТ.
Он также рассказал, что поводом для ареста авторов российских ресурсов стало обращение Министерства информации, а основанием послужило заключение республиканской экспертной комиссии, которая нашла в статьях троих авторов призывы к разжиганию национальной розни.
Носкевич также вспомнил о
«Весной этого года мы направили в суд уголовное дело в отношении лиц, которые призывали к неприязни к цыганской национальности. В настоящее время в Витебском областном суде по этой же статье рассматривается уголовное дело в отношении молодого человека... Вы видите, что мы совершенно аполитичны, у нас свободное государство, можно свободно выражать свою точку зрения, но свобода слова заканчивается там, где начинаются конкретные действия, направленные на разжигание национальной розни и вражды, есть признаки состава конкретного преступления», - отметил глава СК.
На этой неделе о деле задержанных говорил также российский посол Александр Суриков. Он заявил, что в статьях есть радикализм, а журналисты занимались недостойным делом.
Напомним, что в декабре в Беларуси были задержаны три автора российских сайтов, которые активно поливали грязью свою страну и язык, доказывая читателям, что Беларуси и ее языка не существует.
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Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич сообщил, что задержание авторов «Регнума» не является политическим делом.
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