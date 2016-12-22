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Замминистра иностранных дел РФ и белорусский посол в Москве обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия
23.12.2016 12:01 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 23 декабря. Мнениями по актуальным вопросам российско-белорусского взаимодействия обменялись статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин и посол Беларуси в РФ Игорь Петришенко.
Встреча прошла 23 декабря, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Подробности беседы не приводятся.
Переговоры Карасина и Петришенко состоялись на следующий день после того, как официальный Минск выразил протест в связи с высказываниями директора Федерального государственного научного бюджетного учреждения "Российский институт стратегических исследований" (РИСИ) Леонида Решетникова в адрес Беларуси. В МИД был вызван советник-посланник посольства России Вадим Гусев.
"Белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений, — говорилось в сообщении пресс-службы МИД. — Подчеркнуто, что они абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, а также зафиксированным в двух- и многосторонних документах принципам, на которых основывается сотрудничество наших братских государств, — уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности".
Накануне в интернете было размещено видео с высказываниями Решетникова относительно независимости Беларуси и белорусского языка.
В стране, заявил он, "все движется по украинскому сценарию". "Ситуация очень для нас неблагоприятная. Процессы очень похожие и, к сожалению, не видим процессов, им противостоящих. И эта линия на как бы такое отделение белорусов от русских, вот это создание такого забора между белорусами и русскими в идеологическом, историческом, идейным плане, и даже в какой-то степени в духовном, она очевидна просто", — сказал Решетников.
Что касается белорусского языка, то, сославшись на газету "Правда" 1926 года выпуска, он заявил, что белорусский язык был создан постановлением оргбюро ЦК ВКП(б).
РИСИ был основан согласно указу президента РФ в 1992 году. Он обеспечивает информацией Администрацию президента, Совет безопасности и другие структуры российской власти.
2 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии Решетникова с должности директора РИСИ с 4 января 2017 года. Новым руководителем института станет бывший премьер-министр РФ (2004—2007), бывший директор Службы внешней разведки (2007—2016) Михаил Фрадков.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Замминистра иностранных дел РФ и белорусский посол в Москве обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия
Минск, 23 декабря. Мнениями по актуальным вопросам российско-белорусского взаимодействия обменялись статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел...
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