Минск, 23 декабря. Совет Белорусского национального конгресса 23 декабря выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность ситуацией вокруг телеканала "Белсат". Текст заявления опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" член совета конгресса, экс-политзаключенный Николай Статкевич.



Белорусский национальный конгресс создан по инициативе группы общественных и политических деятелей в целях консолидации оппозиции. В его оргкомитет вошли Николай Статкевич, Владимир Некляев, Станислав Шушкевич, Дмитрий Дашкевич, Вячеслав Сивчик, Андрей Санников, Геннадий Федынич, Михаил Пастухов. В настоящее время конгресс действует в форме совета.



В принятом заявлении выражена "серьезная обеспокоенность озвученными планами польского правительства сократить финансирование "Белсата" в 3,5 раза и перевести его на русский язык". "Это будет противоречить национальным интересам не только Беларуси, но и Польши", — убеждены члены совета.



Они благодарят польскую сторону за девятилетнюю работу телеканала, поскольку "деятельность "Белсата" в деле укрепления демократических ценностей, белорусской национальной идентичности и противостояния идеологии русского мира тяжело переоценить". "Поляки, очевидно, помнят те недалекие времена, когда их край находился под коммунистическим угнетением и угрозой масштабной оккупации. Сегодня Беларусь находится в аналогичной, а может, даже худшей, ситуации. В сложившихся обстоятельствах лишать белорусскую общественность одного из крупнейших источников альтернативной информации, отступая перед кремлевской пропагандой, опасно не только для Республики Беларусь, но и всего нашего региона. Лозунг наших предков "За нашу и вашу свободу" должен подсказать правильное решение", — сказано в заявлении.

О том, что МИД Польши сокращает на две трети финансирование "Белсата", и о возможном переводе телеканала на русскоязычное вещание сообщила 15 декабря польскому изданию wPolityce директор "Белсата" Агнешка Ромашевска-Гузы. Новость вызвала широкий общественный резонанс в Беларуси.



МИД Польши заявил, что решение о финансировании "Белсата" пока не принято. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски рассказал о планах польского правительства объединить все иностранные редакции TVP Polonia в одну. Ващиковски заверил, что белорусская редакция "Белсата" не будет закрыта, а директору телеканала Агнешке Ромашевской "предложена работа в TVP Polonia на высоком посту". "Журналисты белорусской редакции получат возможность дальнейшей работы. Они смогут продолжить работу над порталом и создавать материалы для TVP Polonia", — сказал глава польского МИД.



Спутниковый телеканал "Белсат" вещает на Беларусь с 10 декабря 2007 года. Он создан как структурное подразделение Польского телевидения, редакция "Белсата" размещается в Варшаве.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Совет Белорусского национального конгресса обеспокоен планами польских властей о будущем телеканала "Белсат" Минск, 23 декабря. Совет Белорусского национального конгресса 23 декабря выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность ситуацией вокруг телеканала...

Алексей Александров, БелаПАН.