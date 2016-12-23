МИНСК, 23 дек — Sputnik. Президент Российской федерации Владимир Путин ответил на вопрос о выборах-2018 года, который эксперты накануне называли одним из самых интригующих из тех, которые планировали журналисты задать российскому лидеру в ходе 12-й "большой" пресс-конференции.



© Sputnik Григорий Сысоев Путин о проблемах и достижениях российской экономики

Шеф бюро газеты The Wall Street Journal в ходе пресс-конференции спросил, возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы президента? В ответ Путин с иронией уточнил: "Какой страны?"

Журналист пояснил, что спросил о Российской Федерации.

"Возможно, но нецелесообразно", — заявил Путин.

Между тем, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, намерен ли российский лидер Владимир Путин баллотироваться на предстоящие в 2018 году выборы.

"У нас, наверное, у многих сработал электоральный рефлекс. Потому что о выборах заговорили за два года до этих выборов. На самом деле в институте, который называется властью, такого вопроса на повестке дня нет", — сказал Песков в интервью телеканалу "МИР".

По его словам, о выборах сейчас никто не говорит и не думает.