МИНСК, 23 дек — Sputnik. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, ставший информатором WADA, превратил применение допинга в личный бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.



© Sputnik Мария Плотникова СБР хочет получить компенсацию за отмену этапа КМ в Тюмени

В мае этого года издание New York Times опубликовало материал, в котором Родченков утверждал, что минимум 15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде в Сочи, были частью "допинговой программы" России, направленной на доминирование на домашних Играх-2014. Заявления экс-главы антидопинговой лаборатории стали причиной масштабного допингового скандала. В июле МОК отдал первоочередное право допускать спортсменов до Олимпиады международным спортивным федерациям, при этом россияне, имеющие допинг-историю, не должны быть допущены к Играм.

Допинговый бизнес Родченкова

"Если говорить о тех так называемых информаторах, которые убежали за границу и сдают там все подряд или придумывают уже, хотел бы что сказать: вот я уже не помню фамилию этого гражданина, который удрал и который возглавлял у нас Российское антидопинговое агентство, он же до этого где работал — в Канаде, а потом что он делал — приезжал в Россию, и будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость", — сказал Путин.



© Sputnik Валерий Мельников Шепель: Родченкова скоро отравят, или он покончит с собой

Он отметил, что не может себе представить, что тот, кто перемещает через государственную границу Канады или США эти запрещенные препараты, никогда и никем не был замечен. "Многие из вас пересекают границу США и Канады, очень строгий контроль. Он постоянно сюда эту дрянь таскал, превратил это в свой бизнес личный, заставлял людей брать и применять. А тех, кто отказывался, скажем, как пловцы, он еще против них придумывал какие-то санкции", — сказал Путин.

Президент добавил, что "когда ему хвост прижали, не смогли его посадить просто, он удрал и начал там, защищая себя и гарантируя себе место под солнцем, начал там все сливать, имея в виду, что ему там создадут условия для нормальной жизни".

"На каком-то этапе создадут, а потом, как любого негодяя, бросят просто, и все. Никому такие не нужны. Что же он здесь не боролся? Меня это наводит на определенные мысли, что его там кто-то и вел, дождались определенного момента и сделали вброс этот", — отметил президент.

Проблемы с допингом надо признать

В декабре исполком Международного олимпийского комитета (МОК) "до дальнейшего уведомления" продлил санкции в отношении России, касающиеся, в том числе, проведения в стране международных спортивных соревнований. Санкции были введены после первой части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

"В России никогда не создавалось — это просто невозможно, и мы будем делать все, чтобы этого никогда и не было — никакой государственной системы допинга и поддержки допинга. Вот это первое… Второе: у нас, так же, как и в любой другой стране, проблемы с этим есть, и мы должны это признать. И признавая это, делать все, чтобы не допустить никакого допинга. И в этой связи мы должны тесно сотрудничать с Международным олимпийским комитетом, с WADA должны сотрудничать и с другими международными организациями. И мы будем это делать", — сказал Путин.



© REUTERS Neil Hall Вторая часть доклада Макларена: коктейли ДНК в Сочи и без фамилий

Он подчеркнул, что надеется, что "те изменения, которые происходят, — и дело не только в кадрах, а в системно-структурных изменениях — они помогут нам решить все эти задачи".

"И кроме всего прочего, Следственный комитет РФ, прокуратура расследуют всё, что связано с применением, использованием допинга, безусловно, доведут это все до логического завершения", — добавил Путин.

В декабре была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Макларена, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого на различных турнирах, в том числе и на Олимпийских играх.

Впоследствии несколько крупных международных стартов было перенесено из России. В частности, страну лишили права проведения Чемпионата мира по бобслею и скелетону , финала Кубка мира по конькобежному спорту , этапа Кубка мира по биатлону (все — в 2017 году).