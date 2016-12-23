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Замминистра иностранных дел России удивили высказывания Решетникова
23.12.2016 14:39 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 23 декабря. "Что касается конкретного заявления Леонида Решетникова, о котором идет речь, оно у меня вызвало удивление", — заявил в пятницу российскому информагентству
21 декабря директор федерального государственного научного бюджетного учреждения "Российский институт стратегических исследований" Леонид Решетников высказался насчет белорусской истории и белорусского языка, что вызвало резкую реакцию официального Минска.
В Беларуси, заявил Решетников, "все движется по украинскому сценарию". "Ситуация очень для нас неблагоприятная. Процессы очень похожие, и, к сожалению, не видим процессов, им противостоящих. И эта линия на как бы такое отделение белорусов от русских, вот это создание такого забора между белорусами и русскими в идеологическом, историческом, идейном плане, и даже в какой-то степени в духовном, она очевидна просто", — сказал он.
Что касается белорусского языка, то, сославшись на газету "Правда" 1926 года выпуска, Решетников заявил, что белорусский язык был создан постановлением оргбюро ЦК ВКП(б).
На следующий день в белорусский МИД был вызван советник-посланник посольства России Вадим Гусев. "Белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений, — говорилось в сообщении пресс-службы МИД. — Подчеркнуто, что они абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, а также зафиксированным в двух- и многосторонних документах принципам, на которых основывается сотрудничество наших братских государств, — уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности".
Через несколько часов после демарша официального Минска российский МИД сообщил о телефонном разговоре министра Сергея Лаврова с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Были рассмотрены "актуальные темы повестки дня российско-белорусских отношений". 23 декабря заместитель Лаврова Григорий Карасин встретился с послом Беларуси в Москве Игорем Петришенко. Стороны "обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-белорусского взаимодействия".
БелаПАН.
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Минск, 23 декабря. "Что касается конкретного заявления Леонида Решетникова, о котором идет речь, оно у меня вызвало удивление", — заявил в пятницу российскому...
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