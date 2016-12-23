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США обновили санкционный список: добавлены 23 российские компании

23.12.2016 19:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек – Sputnik. США внесли в список санкций по Украине 23 российские компании, сообщило в пятницу управление по промышленности и безопасности министерства торговли страны.

США обновили санкционный список: добавлены 23 российские компании
© flickr.com/ Bart van Poll
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"Двадцать три организации, добавленные в список, определены правительством США как действующие в противоречие интересам США в области национальной безопасности и внешней политики", – говорится в сообщении.

В список попали, в частности, порты и железные дороги Крыма, российские научно-исследовательские институты, предприятия и фирмы в области обороны, судоремонта, дорожного строительства.

В списке значатся: завод "Красное знамя" в Рязани, который производит приборы, средства вычислительной техники, бортовую радиоэлектронную аппаратуру, НИИ "Экран" (Москва), которое занимается созданием авиационной радиотехнической аппаратуры, систем радиоэлектронной и оптико-электронной защиты самолетов и вертолетов от авиационных и зенитных ракетных комплексов, НПП ЭлТом (Москва), специализируется на разработке и производстве источников вторичного электропитания и элементной базы для них;

В списке также Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники, Институт "Стройпроект" (Санкт-Петербург), занимающийся дорожным строительством, строительством мостов, эстакад и туннелей, Обуховский завод (Санкт-Петербург) — крупный металлургический и машиностроительный завод, Научно-исследовательский институт измерительных приборов — Новосибирский завод имени Коминтерна — одно из крупнейших радиотехнических предприятий (Новосибирск), ОАО "НИИ авиационного оборудования" (Москва) — крупнейший разработчик авиатехники, включая пилотажно-навигационное оборудование, системы управления полетом, системы органов управления;

Среди попавших под санкции компаний также Акционерное общество "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт" (АО "КНИРТИ") — головное предприятие Российской Федерации по созданию средств радиоэлектронной борьбы, ООО "Карст" (Санкт-Петербург); ООО "РосХимТрейд" (транспортировка жидких химических грузов, нефти и нефтепродуктов), АО "ВНИИРА" (Санкт-Петербург) — производит системы и средства организации воздушного движения, АО УПП "Вектор" (Екатеринбург) — производитель радилолокационного и метеорологического оборудования, Судоремонтная компания "Солид" (Новороссийск), НПО "Квант" (Великий Новгород) — в числе ведущих российских производителей мобильных комплексов радиотехнической разведки и противодействия самолетным радиолокационным системам, АО ННПО им. Фрунзе (Нижний Новгород) — производит радиолокационные станции, навигационные системы, коммуникационное оборудование Государственный Рязанский приборный завод — производитель сложной электроники, Лианозовский электромеханический завод (Москва) — производитель радиолокационных комплексов, КБ "Связь" (Ростов-на-Дону), производитель радиооборудования, Судоходная компания "Транс-Флот" (Самара), OOO "Транспетрочарт" (Санкт-Петербург) — специализируется на перевозках сырой нефти, мазута, дизельного топлива, бензина, пищевых и индустриальных масел.

 
Теги: Минск
 
 
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В список попали, в частности, порты и железные дороги Крыма, российские научно-исследовательские институты, предприятия и фирмы в области обороны, судоремонта,...

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