|
Обзор важнейших событий 23 декабря 2016 года
23.12.2016 22:35 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 23 декабря. Совет Белорусского национального конгресса выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность ситуацией вокруг телеканала "Белсат". Текст заявления опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" член совета конгресса, экс-политзаключенный Николай Статкевич. Белорусский национальный конгресс создан по инициативе группы общественных и политических деятелей в целях консолидации оппозиции. В принятом заявлении выражена "серьезная обеспокоенность озвученными планами польского правительства сократить финансирование "Белсата" в 3,5 раза и перевести его на русский язык". "Это будет противоречить национальным интересам не только Беларуси, но и Польши", — убеждены члены совета.
Польша продолжит "поддержку независимых СМИ и демократических усилий в Беларуси", заявила пресс-секретарь польского МИД Иоанна Вайда. "Мы верим, что свобода слова, свобода высказываний, толерантность и политический плюрализм являются наилучшим способом развития белорусского общества", — приводит слова Вайды
Национальная академия наук Беларуси собирается провести "научное исследование с целью выявления оригинальных архивных документов и материалов", которые ответили бы на вопрос о возможности придания бело-красно-белому флагу статуса нематериальной историко-культурной ценности. Об этом сказано в ответе Министерства культуры на обращение "Молодого фронта". 27 октября активисты "Молодого фронта" (зарегистрирован в Чехии) передали в Министерство культуры 10 тысяч 540 подписей, собранных под обращением о придании бело-красно-белому флагу статуса нематериальной историко-культурной ценности. В ответе, который получил 23 декабря при посещении Минкультуры один из лидеров "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич, говорится, что в представленном предложении "не содержится документального его обоснования", а также "полной, точной и качественной фиксации графическими средствами элемента, которому предлагается придать статус историко-культурной ценности".
Директор Российского института стратегических исследований Леонид Решетников не видит причин для скандала в связи со своими высказываниями о Беларуси и белорусском языке, а протест МИД, по его словам, это "вообще запредельно уже". Такое мнение Решетников высказал в комментарии БелаПАН. Он заявил, что не ожидал такого резонанса. "Интервью было посвящено вообще не Белоруссии, там был один вопрос по Белоруссии. В общем-то, я не думал, что на это так отреагируют, — сказал он. — Как может протестовать МИД по вопросам, которые требуют научной дискуссии? На что протестуете? За белорусский язык вы меня критикуете? Но есть такой документ, вот его и критикуйте и объясняйте, если вас это не устраивает. Надо же с постановлением бороться, а не со мной".
В Беларуси делается все необходимое для всестороннего развития подрастающего поколения, заявил Александр Лукашенко на новогоднем благотворительном празднике для детей, который состоялся во Дворце Республики в рамках акции "Наши дети". На главную елку страны были приглашены дети от 8 до 14 лет из всех регионов Беларуси. "У нас великая и славная история, богатая культура, красивая природа. Но самое главное — это искренние и трудолюбивые люди. Многие поколения белорусов обустраивали нашу землю, берегли ее и защищали. И нам с вами надо как можно дальше взглянуть в будущее нашей Беларуси. Именно от вас зависит, как будет выглядеть наша земля и какой станет страна через 20, 30 или 50 лет", — цитирует Лукашенко его пресс-служба. Глава государства призвал детей твердо идти к поставленной цели, преодолевая препятствия и трудности, а также любить свою Родину, заботиться о ее благополучии, ценить мир и безопасность.
Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты соглашений, которые обеспечивают участие Беларуси в программах трансграничного сотрудничества Европейского союза. Соответствующие указы глава государства подписал 23 декабря. Как сообщает пресс-служба президента, одобрены проекты соглашений о финансировании трансграничного сотрудничества в рамках программ "Латвия — Литва — Беларусь" и "Польша — Украина — Беларусь" по линии Европейской политики соседства на 2014—2020 годы. На проведение переговоров по проектам соглашений и их подписание уполномочено Министерство иностранных дел.
Урегулирование газового вопроса с Беларусью возможно и в судебном порядке, так как дело уже находится в суде. Об этом сообщил журналистам в Москве вице-премьер правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович. "Дело находится в суде, поэтому все возможно", — сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли судебное урегулирование с Беларусью газового вопроса. "Я не знаю, продолжатся ли переговоры в этом году или уже после праздников. Сейчас сложно сказать", — цитирует Дворковича
Алексей Орешко, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 23 декабря. Совет Белорусского национального конгресса выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность ситуацией вокруг телеканала "Белсат". Текст...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии