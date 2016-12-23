|
Лукашенко поздравил Алиева с днем рождения
24.12.2016 12:04 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 24 декабря. Александр Лукашенко поздравил с днем рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева, который 24 декабря отмечает 55-летний юбилей.
"Высоко ценю и дорожу сложившимися между нами доверительными дружескими отношениями, которые еще более упрочились в ходе недавнего плодотворного визита в вашу прекрасную страну", – говорится в поздравлении.
Лукашенко выразил уверенность, что "обоюдное стремление вывести белорусско-азербайджанское сотрудничество на еще более высокий качественный уровень уже в недалеком будущем принесет ощутимые результаты в интересах братских народов Беларуси и Азербайджана".
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 24 декабря. Александр Лукашенко поздравил с днем рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева, который 24 декабря отмечает 55-летний юбилей. "Высоко...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии