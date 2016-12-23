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Лукашенко поздравил Алиева с днем рождения

24.12.2016 12:04 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 24 декабря. Александр Лукашенко поздравил с днем рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева, который 24 декабря отмечает 55-летний юбилей.

"Высоко ценю и дорожу сложившимися между нами доверительными дружескими отношениями, которые еще более упрочились в ходе недавнего плодотворного визита в вашу прекрасную страну", – говорится в поздравлении.

Лукашенко выразил уверенность, что "обоюдное стремление вывести белорусско-азербайджанское сотрудничество на еще более высокий качественный уровень уже в недалеком будущем принесет ощутимые результаты в интересах братских народов Беларуси и Азербайджана".

БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 декабря. Александр Лукашенко поздравил с днем рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева, который 24 декабря отмечает 55-летний юбилей. "Высоко...

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