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На Донбассе начал действовать режим прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в его нарушении

24.12.2016 13:47 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 24 декабря. На востоке Украины с 24 декабря начал действовать режим прекращения огня. Украинская сторона подтверждает прекращение боевых действий, обвиняя при этом сепаратистов в нарушении договоренностей.

"По состоянию на утро 24 декабря украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня  подтверждает введение всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного режима прекращения огня, начиная с 00:00 24 декабря 2016 года. По всей линии соприкосновения установлена тишина", — сообщил на странице штаба АТО в "Фэйсбуке" руководитель украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, генерал-майор Анатолий Петренко.

Отмечается, что офицеры украинской стороны в СЦКК продолжают мониторинг и наблюдение за соблюдением режима прекращения огня, о любых изменениях в обстановке немедленно информируют специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Штаб АТО также сообщил о провокациях сепаратистов в первый день тишины. "Уже через 25 минут после полуночи боевики начали провокационный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям в районе Желтого, что на Луганском направлении. С тех же видов вооружения с 6.54 до 7.10, а позже с 9.30 до 9.45 — по Марьинке. Широкино обстреливали с 9.54 до 10.10. Украинские военные на провокации не отвечали. В 10.25-10.35 — обстрел Новотроицкого из стрелкового оружия", — сообщают украинские военные.

В свою очередь, представители самопровозглашенных ЛНР и ДНР также заявили о нарушении режима прекращения огня, но со стороны Вооруженных сил Украины, в частности, об обстрелах после начала перемирия в ночь на 24 декабря.

Как сообщал БелаПАН, по итогам прошедшего 21 декабря в Минске очередного раунда переговоров  Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе призвала стороны конфликта к соблюдению перемирия с 0 часов 24 декабря.

"Мы, члены трехсторонней контактной группы и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, подчеркивая необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с предстоящими праздниками, подтверждаем свою приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня начиная с 0 часов 24 декабря 2016 года по киевскому времени", — сказано в заявлении участников переговоров.

Следующее заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет 16 января 2017 года.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 декабря. На востоке Украины с 24 декабря начал действовать режим прекращения огня. Украинская сторона подтверждает прекращение боевых действий, обвиняя...

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