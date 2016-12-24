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Министр образования Карпенко оставил пост председателя КПБ
24.12.2016 20:12 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек – Sputnik. Министр образования Игорь Карпенко отказался от поста руководителя Коммунистической партии Беларуси (КПБ) – на заседании бюро центрального комитета партии было рассмотрено его обращение с просьбой перераспределить полномочия среди секретарей ЦК, сообщила пресс-служба КПБ.
© Sputnik / Виктор Толочко
Свою просьбу первый секретарь ЦК КПБ и по совместительству министр образования Беларуси Карпенко мотивировал большой загруженностью на основном месте работы.
ЦК просьбу руководителя удовлетворило и приняло решение созвать очередной Пленум ЦК КПБ в феврале 2017 года и рассмотреть на нем помимо текущих вопросов партийной деятельности, еще и организационно-кадровые.
До этого времени исполнение обязанностей Первого секретаря ЦК КПБ возложено на секретаря ЦК по организационно-партийной и правовой работе Георгия Атаманова, сообщила пресс-служба КПБ.
Карпенко
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Нового руководителя коммунисты планируют выбрать в феврале 2017 года на пленуме ЦК КПБ; до этого времени исполнять обязанности первого секретаря будет Георгий...
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