|
Минобороны Беларуси подписало соглашение с Минобороны Латвии на трех языках, белорусского среди них нет
24.12.2016 22:19 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 24 декабря. 24 декабря на Национальном правовом интернет-портале опубликовано "Соглашение между Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством обороны Латвийской Республики о сотрудничестве в области обороны".
Соглашение было подписано в Риге 6 декабря этого года (в этот же день вступило в силу) "в двух экземплярах, каждый на русском, латышском и английском языках, причем все экземпляры имеют одинаковую силу". "В случае расхождений в толковании условий Соглашения, преимущество имеет текст на английском языке", -- говорится в документе.
Целью соглашения является "создание основы для сотрудничества в области обороны между Сторонами в рамках полномочий, определенных их национальными законодательствами".
Среди главных направлений сотрудничества сторон: международная безопасность и оборонная политика; контроль за порядком использования воздушного пространства; контроль над вооружением, включая нераспространение оружия массового поражения; консультации по вопросам проведения операций по реагированию на международные кризисы; проведение мероприятий в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира"; защита экологии и окружающей среды; общественная, культурная и спортивная деятельность в вооруженных силах; военная медицина.
Соглашение предусматривает, что сотрудничество между сторонами осуществляется в следующих формах: визиты официальных представителей; конференции, семинары, консультации, рабочие встречи, обмен экспертами различных видов и родов войск; участие в мероприятиях по оперативной и боевой подготовке на двустороннем и многостороннем уровнях; обмен информацией, представляющей взаимный интерес и т.д.
Стороны обязуются обеспечивать сохранность информации, полученной в процессе реализации соглашения, в соответствии с национальными законодательствами.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минобороны Беларуси подписало соглашение с Минобороны Латвии на трех языках, белорусского среди них нет
Минск, 24 декабря. 24 декабря на Национальном правовом интернет-портале опубликовано "Соглашение между Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством...
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии