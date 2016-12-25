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Лукашенко выразил соболезнования руководству российских телекомпаний, представители которых стали жертвами авиакатастрофы над Черным морем

26.12.2016 11:04 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 26 декабря. Александр Лукашенко выразил соболезнования руководству российских телекомпаний, представители которых стали жертвами авиакатастрофы над Черным морем, а также родным и близким погибших журналистов, сообщила пресс-служба президента.

"Важность профессии тележурналиста в наше время переоценить тяжело, и тем больнее терять лучших ее представителей, тех, кто любимому делу служит до последней секунды", — говорится в соболезновании.  

На борту самолета Ту-154 Минобороны РФ, разбившегося в Черном море утром 25 декабря, находились съемочные группы трех телеканалов: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов Первого канала, корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов канала НТВ и корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов, помощник оператора Валерий Ржевский канала "Звезда". 

Ранее Лукашенко выразил глубокие соболезнования руководству России и всему российскому народу, родным и близким погибших. Он также объявил в Беларуси 26 декабря траур.

Сегодня утром в посольстве России в Минске открыта книга соболезнований.

Самолет Ту-154, следовавший из Сочи в Латакию (Сирия), утром 25 декабря потерпел крушение в Черном море. На его борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира, в числе которых были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные, чиновники. Никто не выжил. 


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 декабря. Александр Лукашенко выразил соболезнования руководству российских телекомпаний, представители которых стали жертвами авиакатастрофы над...

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