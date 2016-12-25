|
Лукашенко выразил соболезнования руководству российских телекомпаний, представители которых стали жертвами авиакатастрофы над Черным морем
26.12.2016 11:04 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 26 декабря. Александр Лукашенко выразил соболезнования руководству российских телекомпаний, представители которых стали жертвами авиакатастрофы над Черным морем, а также родным и близким погибших журналистов, сообщила пресс-служба президента.
"Важность профессии тележурналиста в наше время переоценить тяжело, и тем больнее терять лучших ее представителей, тех, кто любимому делу служит до последней секунды", — говорится в соболезновании.
Ранее Лукашенко выразил глубокие соболезнования руководству России и всему российскому народу, родным и близким погибших. Он также объявил в Беларуси 26 декабря траур.
Самолет Ту-154, следовавший из Сочи в Латакию (Сирия), утром 25 декабря потерпел крушение в Черном море. На его борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира, в числе которых были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные, чиновники. Никто не выжил.
Марина Носова, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко выразил соболезнования руководству российских телекомпаний, представители которых стали жертвами авиакатастрофы над Черным морем
Минск, 26 декабря. Александр Лукашенко выразил соболезнования руководству российских телекомпаний, представители которых стали жертвами авиакатастрофы над...
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии