Минск, 26 декабря. Александр Лукашенко выразил соболезнования руководству российских телекомпаний, представители которых стали жертвами авиакатастрофы над Черным морем, а также родным и близким погибших журналистов, сообщила пресс-служба президента.

"Важность профессии тележурналиста в наше время переоценить тяжело, и тем больнее терять лучших ее представителей, тех, кто любимому делу служит до последней секунды", — говорится в соболезновании.



На борту самолета Ту-154 Минобороны РФ, разбившегося в Черном море утром 25 декабря, находились съемочные группы трех телеканалов: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов Первого канала, корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов канала НТВ и корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов, помощник оператора Валерий Ржевский канала "Звезда".

Ранее Лукашенко выразил глубокие соболезнования руководству России и всему российскому народу, родным и близким погибших. Он также объявил в Беларуси 26 декабря траур.



Сегодня утром в посольстве России в Минске открыта книга соболезнований.

Самолет Ту-154, следовавший из Сочи в Латакию (Сирия), утром 25 декабря потерпел крушение в Черном море. На его борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира, в числе которых были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные, чиновники. Никто не выжил.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко выразил соболезнования руководству российских телекомпаний, представители которых стали жертвами авиакатастрофы над Черным морем Минск, 26 декабря. Александр Лукашенко выразил соболезнования руководству российских телекомпаний, представители которых стали жертвами авиакатастрофы над...

Марина Носова, БелаПАН.