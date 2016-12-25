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Совбез рассказал, как решает проблему очередей на границе
26.12.2016 11:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек — Sputnik. Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась считает, что проблему с очередями на границе, которые возникают накануне выходных и праздников, нужно решать.
© Sputnik / Виктор Толочко
Накануне рождественских праздников начали расти
"Наблюдается кратное увеличения потока грузового транспорта. Мы принимаем определенные меры, максимально нарастили количество и таможенников, и пограничников в пунктах пропуска" — заявил Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась в интервью "Главному эфиру" на телеканале "Беларусь 1".
При этом он отметил, что проблема очередей из транспорта в пунктах пропуска накануне Нового года является традиционной. По его словам, есть объективные причины: субъекты хозяйствования стремятся закрыть контракты и обеспечить поставки до конца года.
"Есть две принципиальные важные задачи, которые стоят перед таможенным ведомством и пограничниками в пунктах пропуска. Первое — сделать, чтобы наши КПП были благоприятными и удобными для пропуска товаров, грузов, транспорта, людей. Второе, с другой стороны, сделать так, чтобы это не было проходным двором и площадкой для преступлений", — сказал Станислав Зась.
При этом он подчеркнул, что еще более увеличивать число персонала в пунктах пропуска нет смысла, потому нужно учитывать пропускные возможности на другой стороне границы.
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Госсекретарь Совбеза считает, что пересечение границы в пунктах пропуска нужно сделать комфортным, но нельзя ее при этом превратить в проходной двор и площадку...
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