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Совбез рассказал, как решает проблему очередей на границе

26.12.2016 11:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась считает, что проблему с очередями на границе, которые возникают накануне выходных и праздников, нужно решать.

Совбез рассказал, как решает проблему очередей на границе
© Sputnik / Виктор Толочко
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Накануне рождественских праздников начали расти очереди из легковых автомобилей на белорусско-польской границе, но на само Рождество никаких проблем с пересечением границы у автомобилистов не было. Очереди грузовиков, которые пугали своими объемами на минувших выходных, значительно сократились. По данным на 10 утра 26 декабря, очередей на белорусской границе практически нет: лишь 20 фур ожидают выезда из страны на КПП "Мокраны".

"Наблюдается кратное увеличения потока грузового транспорта. Мы принимаем определенные меры, максимально нарастили количество и таможенников, и пограничников в пунктах пропуска" — заявил Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась в интервью "Главному эфиру" на телеканале "Беларусь 1".

При этом он отметил, что проблема очередей из транспорта в пунктах пропуска накануне Нового года является традиционной. По его словам, есть объективные причины: субъекты хозяйствования стремятся закрыть контракты и обеспечить поставки до конца года.

"Есть две принципиальные важные задачи, которые стоят перед таможенным ведомством и пограничниками в пунктах пропуска. Первое — сделать, чтобы наши КПП были благоприятными и удобными для пропуска товаров, грузов, транспорта, людей. Второе, с другой стороны, сделать так, чтобы это не было проходным двором и площадкой для преступлений", — сказал Станислав Зась.

При этом он подчеркнул, что еще более увеличивать число персонала в пунктах пропуска нет смысла, потому нужно учитывать пропускные возможности на другой стороне границы.

 
Теги: Минск
 
 
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Госсекретарь Совбеза считает, что пересечение границы в пунктах пропуска нужно сделать комфортным, но нельзя ее при этом превратить в проходной двор и площадку...

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