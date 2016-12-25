МИНСК, 26 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил государственным органам уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности граждан в период праздников.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусы несут цветы к зданию посольства России в Минске

"Главный вопрос этот — вопрос безопасности и стабильности нашего общества. Я прошу это иметь в виду прежде всего, особенно в канун массовых мероприятий, связанных со светлыми и радостными для каждого человека праздниками — Новым годом и Рождеством", — заявил глава государства на совещании в понедельник, передает БелТА.

По его словам, особенно людям в погонах нужно сделать все, чтобы на улицах было спокойно, чтобы люди провели нормально праздник.

"Страшная катастрофа в квадрате, когда люди гибнут, ожидая этих торжеств, праздников. Это недопустимо", — сказал глава государства.

Президент напомнил о трагических событиях, которые произошли в России.

"События в России, произошедшие в последнее время, — добавьте сюда еще разного рода взрывы баллонов в метро в Москве, трагедии на дорогах и прочее, — говорят о том, что нам ни в коем случае нельзя расслабляться. Мы не находимся где-то в стороне от столбовой дороги этих страшных происшествий. Наоборот, мы находимся в самом эпицентре. Поэтому чего бы нам ни стоило, нужно сохранить мир и покой в нашей стране. Это — главное", — подчеркнул Лукашенко.