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Лукашенко потребовал обеспечить порядок во время праздников

26.12.2016 11:58 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил государственным органам уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности граждан в период праздников.

Лукашенко потребовал обеспечить порядок во время праздников
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Главный вопрос этот — вопрос безопасности и стабильности нашего общества. Я прошу это иметь в виду прежде всего, особенно в канун массовых мероприятий, связанных со светлыми и радостными для каждого человека праздниками — Новым годом и Рождеством", — заявил глава государства на совещании в понедельник, передает БелТА. 

По его словам, особенно людям в погонах нужно сделать все, чтобы на улицах было спокойно, чтобы люди провели нормально праздник. 

"Страшная катастрофа в квадрате, когда люди гибнут, ожидая этих торжеств, праздников. Это недопустимо", — сказал глава государства.

Президент напомнил о трагических событиях, которые произошли в России. 

"События в России, произошедшие в последнее время, — добавьте сюда еще разного рода взрывы баллонов в метро в Москве, трагедии на дорогах и прочее, — говорят о том, что нам ни в коем случае нельзя расслабляться. Мы не находимся где-то в стороне от столбовой дороги этих страшных происшествий. Наоборот, мы находимся в самом эпицентре. Поэтому чего бы нам ни стоило, нужно сохранить мир и покой в нашей стране. Это — главное", — подчеркнул Лукашенко.     

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент напомнил о трагических событиях последнего времени в России и призвал госорганы "не расслабляться".

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