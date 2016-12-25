МИНСК, 26 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от правительства активнее привлекать инвестиции в страну, работать как с западными, так и с российскими банками.

Глава государства провел в понедельник совещание по вопросам привлечения в страну внешних инвестиций, на котором отметил, что они должны соответствовать государственным интересам.



© Sputnik/ Алексей Матюш Лукашенко потребовал обеспечить порядок во время праздников

"Просто нужно шевелиться, денег в мире предостаточно. Конечно, никто разбрасываться ими не будет. Но наша страна имеет хорошую кредитную историю, мы никому никогда не были должны и не планируем иметь просроченные кредитные ресурсы или долги, поэтому надо этим воспользоваться и работать", — заявил глава государства на совещании, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, нужно работать и с западными банками, и с белорусскими филиалами российских банков.

"Но при заимствовании надо иметь в виду, что экономическая безопасность и уровень золотовалютных резервов — это святое", — подчеркнул Лукашенко. Он отметил, что из этого надо исходить при определении целесообразности привлечения внешних средств и "какой-то гонки за объемами быть не должно, чтобы не залезть в неоплатные долги".

По словам главы государства, условия привлечения финансов должны соответствовать исключительно государственным интересам, иметь ясные перспективы и цель.

Президент отметил, что нужно внимательно изучать, на каких условиях предлагают Беларуси кредиты.

"Нам надо обсудить правила заимствования, стоимость этих кредитов, стоит или не стоит их брать, куда направить. Если есть конкретные проекты, расчеты их реальной окупаемости, и они приемлемы, надо решать вопрос о внешних заимствованиях под гарантии правительства", — сказал президент.