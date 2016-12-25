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Лукашенко не примет участие в саммитах ЕАЭС и ОДКБ
26.12.2016 13:23 — Новости Политики | БелаПАН
"Что касается отсутствия президента Белоруссии, то де-факто это не помешает обсуждать субстантивные вопросы, связанные с интеграцией. Потому что, еще раз повторяю, все документы, которые сегодня будут подписываться, они ранее были полностью согласованы в ходе коллегии с нашими белорусскими партнерами. И подписанные документы далее просто будут направлены в Минск с тем, чтобы Александр Григорьевич смог их там подписать", — цитирует Пескова . О том, что Лукашенко не приедет на саммиты Евразийского экономического совета и Организации Договора о коллективной безопасности, которые пройдут 26 декабря в Санкт-Петербурге, сообщило со ссылкой на информированные источники. Подтвердить эту информацию в Минске не удалось — пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт на телефонные звонки не отвечает. Главным вопросом сегодняшнего саммита в Санкт-Петербурге должно стать принятие Таможенного кодекса ЕАЭС. 9 декабря Александр Лукашенко провел специальное совещание, на котором потребовал обеспечить соблюдение национальных интересов Беларуси при принятии Таможенного кодекса ЕАЭС. Глава государства потребовал дать проекту Таможенного кодекса "объективную оценку, взвесить все за и против, просчитать последствия и возможные риски". "Несмотря на положительные отзывы государственных органов, научных организаций, у меня возникает ряд вопросов с точки зрения соблюдения в представленном документе национальных интересов", — заявил он. "Мы ничего не должны потерять, у нас терять нечего. Если основные игроки нашего экономического союза — Россия и Казахстан — могут где-то на что-то закрыть глаза и рукой махнуть (у них денег немерено, знаете от чего), то у нас таких шальных денег нет. Мы зарабатываем своими мозгами и руками эти деньги", — подчеркнул Лукашенко. Он также отметил, что экономика Беларуси почти два года функционирует в рамках ЕАЭС. "Результаты известны. Я уже не единожды об этом говорил. Падение товарооборота в союзе — около 40% в прошлом году, в этом году — около 15%. Вот результат", — сказал Лукашенко. Он интересовался у участников совещания: учтены ли в новом кодексе ранее достигнутые интеграционные договоренности; отвечает ли документ изменившейся геополитической ситуации у основных партнеров по союзу; "и самое главное — учитывает ли он те ошибки, которые были допущены и которые неприемлемы для нас прежде все с финансовой точки зрения?" Лукашенко также поинтересовался, не является ли преждевременным вынесение отдельных решений в сфере таможенного регулирования с национального законодательства на наднациональный уровень, и что конкретно получает Беларусь от ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС с учетом произошедших изменений. "Если мы что-то выигрываем — хорошо, но если проигрываем, как я понял из вашего доклада, тогда зачем нам такой союз?" — заявил глава государства. 16 декабря проект Таможенного кодекса был одобрен главами правительств стран ЕАЭС на встрече в подмосковных Горках.
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"Что касается отсутствия президента Белоруссии, то де-факто это не помешает обсуждать субстантивные вопросы, связанные с интеграцией. Потому что, еще раз...
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