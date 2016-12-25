﻿ Спикер Госдумы Володин избран председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Андрейченко — его первым заместителем. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Спикер Госдумы Володин избран председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Андрейченко — его первым заместителем

26.12.2016 15:09 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Минск, 26 декабря. Председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России избран спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Такое решение союзные парламентарии приняли 26 декабря на сессии в Москве, сообщает пресс-служба собрания.

Володин был избран депутатом Госдумы на прошедших в сентябре парламентских выборах от партии "Единая Россия", до этого на протяжении пяти лет он являлся первым заместителем главы Администрации президента России. Его предшественник, также возглавлявший Парламентское собрание, Сергей Нарышкин в октябре был назначен директором Службы внешней разведки РФ.

Заместителем председателя Парламентского собрания в третий раз избран председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.

Заместителями Володина в собрании также стали зампред Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марианна Щеткина и председатель постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий, с российской стороны — зампред Госдумы Иван Мельников и зампред Совета Федерации Юрий Воробьев.

51-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России проходит в Москве 26—27 декабря. "Один из главных вопросов в повестке сессии — обсуждение проекта бюджета Союзного государства на 2017 год. Также будет рассмотрен вопрос о внесении изменений и дополнений в бюджет Союзного государства на 2016 год", — отметили в пресс-службе.

Парламентарии также планируют обсудить график работы и план международной деятельности Парламентского собрания на 2017 год.


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 26 декабря. Председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России избран спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Такое решение союзные...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко не примет участие в саммитах ЕАЭС и ОДКБ (обновлено)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика