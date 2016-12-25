Минск, 26 декабря. Председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России избран спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Такое решение союзные парламентарии приняли 26 декабря на сессии в Москве, сообщает пресс-служба собрания.

Володин был избран депутатом Госдумы на прошедших в сентябре парламентских выборах от партии "Единая Россия", до этого на протяжении пяти лет он являлся первым заместителем главы Администрации президента России. Его предшественник, также возглавлявший Парламентское собрание, Сергей Нарышкин в октябре был назначен директором Службы внешней разведки РФ.

Заместителем председателя Парламентского собрания в третий раз избран председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.

Заместителями Володина в собрании также стали зампред Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марианна Щеткина и председатель постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий, с российской стороны — зампред Госдумы Иван Мельников и зампред Совета Федерации Юрий Воробьев.

51-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России проходит в Москве 26—27 декабря. "Один из главных вопросов в повестке сессии — обсуждение проекта бюджета Союзного государства на 2017 год. Также будет рассмотрен вопрос о внесении изменений и дополнений в бюджет Союзного государства на 2016 год", — отметили в пресс-службе.

Парламентарии также планируют обсудить график работы и план международной деятельности Парламентского собрания на 2017 год.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спикер Госдумы Володин избран председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Андрейченко — его первым заместителем Минск, 26 декабря. Председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России избран спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Такое решение союзные...

Алексей Александров, БелаПАН.