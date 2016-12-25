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Макей оставил запись в Книге соболезнований в российской дипмиссии
26.12.2016 15:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек – Sputnik. Белорусы рассматривают горе, которое произошло вчера в России, как личное, сказал журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, оставляя запись в Книге соболезнований в российском посольстве в Беларуси.
© Sputnik Нина Зотина
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира. Книга соболезнований будет открыта в российской дипломатической миссии 26 и 27 декабря. Сейчас иностранные дипломаты посещают посольство и оставляют записи в книге.
"Поверьте, это (скорбь и боль утраты — Sputnik) испытывает каждый белорус", — сказал Макей.
При этом он отметил, что вереница людей, которая приходит к российскому посольству и оставляет цветы, приходит сюда по зову сердца.
© Sputnik/ Роман Шантар, Сергей Пушкин
Дипломаты делают записи в книге соболезнований в посольстве РФ в Минске
"Братство для белорусов не пустой звук. Оно живет в сердце каждого. Горько смотреть, как череда бедствий и несчастий навалилась на соседей", — сказал Макей.
Дипломат подчеркнул, что всем "надо остановиться и задуматься, поскольку человеческая жизнь — это самое главное, что может быть".
"Искренне сопереживаем нашим братьям", — сказал Макей.
Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
По поручению главы белорусского государства 26 декабря над зданиями резиденции президента Беларуси и других госучреждений по всей стране приспущены государственные флаги в знак солидарности и скорби в связи с произошедшей в России авиакатастрофой. Жители белорусской столицы с воскресенья несут цветы, зажженные свечи и лампадки к ограде российского посольства.
В Кремле высоко оценили солидарность Беларуси в трауре с Россией. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, "это очень важно и это лишний раз свидетельствует об уровне наших отношений, нашего союза".
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Беларусь вместе с Россией скорбит о погибших в авиакатастрофе ТУ-154 над Черным морем.
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