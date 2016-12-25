﻿﻿ Макей оставил запись в Книге соболезнований в российской дипмиссии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Макей оставил запись в Книге соболезнований в российской дипмиссии

26.12.2016 15:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 дек – Sputnik. Белорусы рассматривают горе, которое произошло вчера в России, как личное, сказал журналистам  министр иностранных дел Владимир Макей, оставляя запись в Книге соболезнований в российском посольстве в Беларуси.

Макей оставил запись в Книге соболезнований в российской дипмиссии
© Sputnik Нина Зотина
ФСБ: падение Ту-154 в Сочи снял видеорегистратор

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира. Книга соболезнований будет открыта в российской дипломатической миссии 26 и 27 декабря. Сейчас иностранные дипломаты посещают посольство и оставляют записи в книге.

"Поверьте, это (скорбь и боль утраты — Sputnik) испытывает каждый белорус", — сказал Макей.

При этом он отметил, что вереница людей, которая приходит к российскому посольству и оставляет цветы, приходит сюда по зову сердца.

(0:50 / 5.54Mb / просмотров видео: 55)
Sputnik/ Роман Шантар, Сергей Пушкин
© Sputnik/ Роман Шантар, Сергей Пушкин
Дипломаты делают записи в книге соболезнований в посольстве РФ в Минске

"Братство для белорусов не пустой звук. Оно живет в сердце каждого. Горько смотреть, как череда бедствий и несчастий навалилась на соседей", — сказал Макей.

Дипломат подчеркнул, что всем "надо остановиться и задуматься, поскольку человеческая жизнь — это самое главное, что может быть".

"Искренне сопереживаем нашим братьям", — сказал Макей.

Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в авиакатастрофе. 

По поручению главы белорусского государства 26 декабря над зданиями резиденции президента Беларуси и других госучреждений по всей стране приспущены государственные флаги в знак солидарности и скорби в связи с произошедшей в России авиакатастрофой. Жители белорусской столицы с воскресенья несут цветы, зажженные свечи и лампадки к ограде российского посольства. 

В Кремле высоко оценили солидарность Беларуси в трауре с Россией. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, "это очень важно и это лишний раз свидетельствует об уровне наших отношений, нашего союза".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь вместе с Россией скорбит о погибших в авиакатастрофе ТУ-154 над Черным морем.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Спикер Госдумы Володин избран председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Андрейченко — его первым заместителем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика