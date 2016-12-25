МИНСК, 26 дек – Sputnik. Белорусы рассматривают горе, которое произошло вчера в России, как личное, сказал журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, оставляя запись в Книге соболезнований в российском посольстве в Беларуси.



© Sputnik Нина Зотина ФСБ: падение Ту-154 в Сочи снял видеорегистратор

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира. Книга соболезнований будет открыта в российской дипломатической миссии 26 и 27 декабря. Сейчас иностранные дипломаты посещают посольство и оставляют записи в книге.

"Поверьте, это (скорбь и боль утраты — Sputnik) испытывает каждый белорус", — сказал Макей.

При этом он отметил, что вереница людей, которая приходит к российскому посольству и оставляет цветы, приходит сюда по зову сердца.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:50 / 5.54Mb / просмотров видео: 55) Sputnik/ Роман Шантар, Сергей Пушкин © Sputnik/ Роман Шантар, Сергей Пушкин Дипломаты делают записи в книге соболезнований в посольстве РФ в Минске

"Братство для белорусов не пустой звук. Оно живет в сердце каждого. Горько смотреть, как череда бедствий и несчастий навалилась на соседей", — сказал Макей.

Дипломат подчеркнул, что всем "надо остановиться и задуматься, поскольку человеческая жизнь — это самое главное, что может быть".

"Искренне сопереживаем нашим братьям", — сказал Макей.

Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в авиакатастрофе.

По поручению главы белорусского государства 26 декабря над зданиями резиденции президента Беларуси и других госучреждений по всей стране приспущены государственные флаги в знак солидарности и скорби в связи с произошедшей в России авиакатастрофой. Жители белорусской столицы с воскресенья несут цветы, зажженные свечи и лампадки к ограде российского посольства.

В Кремле высоко оценили солидарность Беларуси в трауре с Россией. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, "это очень важно и это лишний раз свидетельствует об уровне наших отношений, нашего союза".