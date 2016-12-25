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Нурсултан Назарбаев: Казахстан рассчитывает, что Беларусь поддержит Таможенный кодекс ЕАЭС
26.12.2016 15:27 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 26 декабря. Казахстан рассчитывает, что Беларусь, президент которой отсутствует на заседании Евразийского экономического союза, поддержит Таможенный кодекс, согласованный странами ЕАЭС. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 26 декабря в Санкт-Петербурге, сообщает
"Таможенный кодекс согласован и готов к подписанию. Я думаю, что присутствующие главы государств одобрят его. Отсутствующие потом присоединятся, потому что ни у кого не было замечаний — было согласовано", — сказал Назарбаев.
Официальная причина отсутствия Лукашенко на проходящих в Санкт-Петербурге саммитах ЕАЭС и ОДКБ до сих пор не названа.
О том, что белорусский президент не приедет в Санкт-Петербург, сообщило 25 декабря
"Действительно, наши белорусские коллеги сообщили о том, что президент Лукашенко не сможет принять участие в сегодняшних саммитах, — сказал он журналистам. — Я думаю, что нам некорректно было бы говорить о причинах, все-таки это должна делать пресс-служба президента Белоруссии".
Песков высказал мнение, что отсутствие Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ не помешает обсуждать вопросы интеграции. "Потому что, еще раз повторяю, все документы, которые сегодня будут подписываться, они ранее были полностью согласованы в ходе коллегии с нашими белорусскими партнерами. И подписанные документы далее просто будут направлены в Минск с тем, чтобы Александр Григорьевич смог их там подписать", — сказал пресс-секретарь.
Беларусь "была, есть и продолжает оставаться ближайшим союзником" России, заверил он. "У нас Союзное государство — это один из очень важных наших партнеров во всех международных делах, в торгово-экономическом сотрудничестве. Мы очень ценим тот факт, что народ Белоруссии сегодня скорбит вместе с россиянами. Это очень важно и это лишний раз свидетельствует об уровне наших отношений, нашего союза", — сказал Песков.
Главным вопросом сегодняшнего саммита в Санкт-Петербурге должно стать принятие Таможенного кодекса ЕАЭС. 9 декабря Александр Лукашенко провел специальное совещание, на котором потребовал от правительства обеспечить соблюдение национальных интересов Беларуси при принятии Таможенного кодекса ЕАЭС.
Глава государства потребовал дать проекту Таможенного кодекса "объективную оценку, взвесить все за и против, просчитать последствия и возможные риски". "Несмотря на положительные отзывы государственных органов, научных организаций, у меня возникает ряд вопросов с точки зрения соблюдения в представленном документе национальных интересов", — заявил он.
"Мы ничего не должны потерять, у нас терять нечего. Если основные игроки нашего экономического союза — Россия и Казахстан — могут где-то на что-то закрыть глаза и рукой махнуть (у них денег немерено, знаете от чего), то у нас таких шальных денег нет. Мы зарабатываем своими мозгами и руками эти деньги", — подчеркнул Лукашенко.
Он также отметил, что экономика Беларуси почти два года функционирует в рамках ЕАЭС. "Результаты известны. Я уже не единожды об этом говорил. Падение товарооборота в союзе — около 40% в прошлом году, в этом году — около 15%. Вот результат", — сказал Лукашенко.
Он интересовался у участников совещания: учтены ли в новом кодексе ранее достигнутые интеграционные договоренности; отвечает ли документ изменившейся геополитической ситуации у основных партнеров по союзу; "и самое главное — учитывает ли он те ошибки, которые были допущены и которые неприемлемы для нас прежде всего с финансовой точки зрения".
Лукашенко также поинтересовался, не является ли преждевременным вынесение отдельных решений в сфере таможенного регулирования с национального законодательства на наднациональный уровень, и что конкретно получает Беларусь от ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС с учетом произошедших изменений. "Если мы что-то выигрываем — хорошо, но если проигрываем, как я понял из вашего доклада, тогда зачем нам такой союз?" — заявил глава государства.
16 декабря проект Таможенного кодекса был одобрен главами правительств стран ЕАЭС на встрече в подмосковных Горках.
БелаПАН.
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Минск, 26 декабря. Казахстан рассчитывает, что Беларусь, президент которой отсутствует на заседании Евразийского экономического союза, поддержит Таможенный...
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