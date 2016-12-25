МИНСК, 26 дек — Sputnik. Саммиты Евразийского экономического союза и ОДКБ в проходят в понедельник в Санкт-Петербурге, для участия в мероприятиях в северной столице РФ собрались почти все лидеры стран объединений.



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На заседании Высшего Евразийского экономического совета лидеры стран-участниц планируют подвести итоги работы и подписать договор о Таможенном кодексе объединения. Планировалось, что главы государств примут и ряд других документов.

Без Лукашенко, но с подписаниями

Одним из главных событий еще до начала саммита ЕАЭС стало известие о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко в нем участие не примет.

"Де-факто это не помешает обсуждать субстантивные вопросы, связанные с интеграцией. Все документы, которые сегодня подписываются, ранее были полностью согласованы с нашими белорусскими партнерами", — заверил журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости .

Как заверил Песков, после саммита все документы будут направлены в Минск на подпись президенту Лукашенко. Не согласился пресс-секретарь Путина и с тем, что президент Беларуси "манкирует" участием во встречах. Песков заверил, что "Беларусь была, есть и продолжает оставаться нашим ближайшим союзником» и партнером".

ОДКБ и ЕАЭС: зачем встречаются лидеры?

Кроме упомянутого выше договора о Таможенном кодексе, должны быть приняты в понедельник и документы для единого евразийского рынка товаров и услуг. Главы ЕАЭС должны утвердить также основные направления международной деятельности союза на 2017 год и рассмотреть различные аспекты сотрудничества с ключевыми торгово-экономическими партнерами Евразийского союза.

Помимо экономического союза, встретятся и в рамках ОДКБ — лидеры Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудят текущее положение дел в Организации договора коллективной безопасности и, как предполагается, выберут нового генерального секретаря структуры. С 2003 года пост генерального секретаря ОДКБ занимает Николай Бордюжа.