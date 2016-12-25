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Избрано руководство Парламентского собрания Беларуси и России
26.12.2016 16:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек — Sputnik. Спикер Госдумы Вячеслав Володин избран председателем Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, первым заместителем председателя союзного парламента избран председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.
© Sputnik Михаил Климентьев
В Москве в Госдуме проходит 51-я сессия союзного парламента. Российские и белорусские парламентарии начали заседание с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем.
Кроме утверждения руководства парламентского собрания в Москве будет утвержден бюджет Союзного государства на 2017 год.
20-летняя традиция
Спикер Госдумы Вячеслав Володин председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России избран единогласно. Примечательно, что глава Госдумы Федерального собрания РФ председателем парламентского собрания Союза Беларуси и России избирается в 20-й раз.
Володин поблагодарил за доверие и пообещал развивать отношения между парламентами еще более активно. Он также призвал парламентариев проголосовать за кандидатуру Владимира Андрейченко на пост своего первого заместителя.
Рука на сердце
В свою очередь России Владимир Андрейченко заявил о наличии серьезных проблем во взаимоотношениях России и Белоруссии.
"Положа руку на сердце, давайте откровенно спросим у себя: все ли так благостно в наших отношениях, можно ли быть довольными текущим состоянием дел? Абсолютно нет", — сказал Андрейченко, выступая перед союзными парламентариями.
Белорусский спикер напомнил, о необходимости создания равных условий для субъектов хозяйствования двух стран.
"На самом деле принимаются протекционистские решения, которые противоречат законодательной базе Союзного государства и Евразийского экономического союза, причем это делается практически регулярно", сказал Андрейченко.
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Заседание сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России началось с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем.
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