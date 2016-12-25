Минск, 26 декабря. В отношениях Беларуси и России не все благостно, регулярно принимаются протекционистские решения, которые противоречат законодательной базе Союзного государства и Евразийского экономического союза. Такое заявление сделал председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, находясь 26 декабря в Москве на сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщает государственное агентство БелТА .

Андрейченко также заявил, что в ЕАЭС не принимается важных решений, союз превращается в политический проект. В данной ситуации Беларусь и Россия должны усилить взаимодействие во всех сферах, считает он.

Ситуацию на белорусско-российской границе спикер парламента назвал "выходящей за рамки здравого смысла". А в российском информационном пространстве предпринимаются попытки переформатировать образ Беларуси и белорусов, добавил он.

Заявления Андрейченко прозвучали на фоне неучастия Александра Лукашенко в саммитах ЕАЭС и ОДКБ, которые проходят сегодня в Санкт-Петербурге. Официальный Минск ситуацию не комментирует.



Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 26 декабря сообщил журналистам: белорусская сторона уведомила о том, что президент Лукашенко не сможет принять участие в саммитах. "Я думаю, что нам некорректно было бы говорить о причинах, все-таки это должна делать пресс-служба президента Белоруссии", — добавил он.



Песков высказал мнение, что отсутствие Лукашенко на саммитах не помешает обсуждать вопросы интеграции. "Потому что, еще раз повторяю, все документы, которые сегодня будут подписываться, они ранее были полностью согласованы в ходе коллегии с нашими белорусскими партнерами. И подписанные документы далее просто будут направлены в Минск с тем, чтобы Александр Григорьевич смог их там подписать", — сказал пресс-секретарь.



В Санкт-Петербурге сегодня должен быть принят Таможенного кодекса ЕАЭС. 9 декабря Александр Лукашенко провел специальное совещание, на котором потребовал от правительства обеспечить соблюдение национальных интересов Беларуси при принятии кодекса.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Председатель Палаты представителей Андрейченко: Евразийский союз превращается в политический проект Минск, 26 декабря. В отношениях Беларуси и России не все благостно, регулярно принимаются протекционистские решения, которые противоречат законодательной базе...

Алексей Александров, БелаПАН.