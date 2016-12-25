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Председатель Палаты представителей Андрейченко: Евразийский союз превращается в политический проект
26.12.2016 16:23 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 26 декабря. В отношениях Беларуси и России не все благостно, регулярно принимаются протекционистские решения, которые противоречат законодательной базе Союзного государства и Евразийского экономического союза. Такое заявление сделал председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, находясь 26 декабря в Москве на сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщает государственное агентство
Андрейченко также заявил, что в ЕАЭС не принимается важных решений, союз превращается в политический проект. В данной ситуации Беларусь и Россия должны усилить взаимодействие во всех сферах, считает он.
Ситуацию на белорусско-российской границе спикер парламента назвал "выходящей за рамки здравого смысла". А в российском информационном пространстве предпринимаются попытки переформатировать образ Беларуси и белорусов, добавил он.
Заявления Андрейченко прозвучали на фоне неучастия Александра Лукашенко в саммитах ЕАЭС и ОДКБ, которые проходят сегодня в Санкт-Петербурге. Официальный Минск ситуацию не комментирует.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 26 декабря. В отношениях Беларуси и России не все благостно, регулярно принимаются протекционистские решения, которые противоречат законодательной базе...
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