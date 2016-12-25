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Макей оставил запись в книге соболезнований в связи с крушением российского Ту-154 в Черном море

26.12.2016 16:16 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 26 декабря. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 26 декабря посетил посольство России в Минске и сделал запись в книге соболезнований в связи с крушением Ту-154 в Черном море.

"В Беларуси с глубоким прискорбием и состраданием восприняли известие о крушении самолета, унесшего жизни 92 человек, среди которых самые достойные представители российского народа. Их гибель — невосполнимая потеря для России и всех нас. Наши сердца наполнены болью и искренним сочувствием", — отметил Макей.

Самолет Ту-154, следовавший из Сочи в Латакию (Сирия), утром 25 декабря потерпел крушение в Черном море. На его борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира, в числе которых были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные, чиновники. Никто не выжил.

Президент РФ Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154.

В Беларуси 26 декабря по поручению Александра Лукашенко над зданиями резиденции президента и других госучреждений приспущены государственные флаги. Ограничено проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ. Теле- и радиоканалам рекомендовано учесть эти обстоятельства при формировании программ.

Лукашенко выразил глубокие соболезнования руководству России и всему российскому народу, родным и близким погибших.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 декабря. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 26 декабря посетил посольство России в Минске и сделал запись в книге соболезнований в связи с...

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