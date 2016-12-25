Минск, 26 декабря. В отношениях Беларуси и России не все благостно, регулярно принимаются протекционистские решения, которые противоречат законодательной базе Союзного государства и Евразийского экономического союза. Такое заявление сделал председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, находясь 26 декабря в Москве на сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщает государственное агентство БелТА .

"Положа руку на сердце, давайте откровенно спросим себя: все ли так благостно в наших отношениях? Можно ли быть довольным текущим состоянием дел? Абсолютно нет. При всех очень весомых достижениях есть целый ряд вопросов и проблем, требующих серьезного внимания как организаторов интеграционного процесса, так и союзных парламентариев", — сказал он.



Андрейченко отметил, что в двух странах много говорится об укреплении торгово-экономического сотрудничества, необходимости роста взаимного товарооборота, устранении барьеров в двусторонней торговле, создании равных условий для субъектов хозяйствования, совместных импортозамещающих производств, а также реализации согласованной сельскохозяйственной и промышленной политики. "Но на самом деле принимаются протекционистские решения, которые противоречат законодательной базе Союзного государства и Евразийского экономического союза. Причем это делается практически регулярно", — отметил он.



По словам спикера, у белорусской стороны не может не вызывать озабоченности сужение важного для страны российского рынка, периодическое возникновение споров о доступе на него молочной и другой белорусской продукции. "В свое время в рамках Союзного государства было принято решение о равнодоходных ценах на газ для белорусских и российских субъектов хозяйствования, но оно так и осталось на бумаге. В результате дополнительная нагрузка на экономику Беларуси за последние 10 лет составила 15 млрд долларов", — заявил Андрейченко.



"На интеграционном направлении мы видим реальное снижение интереса к работе в рамках Союзного государства. Согласование сроков проведения заседаний высших союзных органов растягивается на месяцы и годы в нарушение всех наших уставных документов", — добавил он.

Андрейченко также заявил, что в ЕАЭС не принимается важных решений, а союз превращается в политический проект. В данной ситуации Беларусь и Россия должны усилить взаимодействие во всех сферах, считает спикер.



"Не отвечает нашим интересам и ситуация в отношении Евразийского экономического союза. С момента запуска ЕАЭС с 1 января 2015 года не принято фактически ни одного серьезного экономического решения. Исключение составляет подписание, и то с опозданием на год, пакета документов по формированию общего рынка лекарственных средств, который тоже пока, к сожалению, не заработал. Складывается ощущение, что экономический союз превращается в чисто такой политический проект", — заявил спикер.

Ситуацию на белорусско-российской границе с требование к иностранцам въезжать на территорию РФ только через международные пункты пропуска спикер парламента назвал "выходящей за рамки как договорной базы, так и здравого смысла". С 2004 года мы успешно применяли единую миграционную карту, которую иностранцы получали при въезде в Союзное государство и предъявляли при выезде. Сейчас вдруг это все стало невозможно", — сказал он, уточнив, что российская сторона приняла решение о нововведении на границе без всяких консультаций с белорусской стороной и предварительных уведомлений.

При этом Андрейченко добавил, что в российском информационном пространстве предпринимаются попытки переформатировать образ Беларуси и белорусов.

Эти заявления прозвучали на фоне неучастия Александра Лукашенко в саммитах ЕАЭС и ОДКБ, которые проходят сегодня в Санкт-Петербурге. Официальный Минск ситуацию не комментирует.



Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 26 декабря сообщил журналистам: белорусская сторона уведомила о том, что президент Лукашенко не сможет принять участие в саммитах. "Я думаю, что нам некорректно было бы говорить о причинах, все-таки это должна делать пресс-служба президента Белоруссии", — добавил он.



Песков высказал мнение, что отсутствие Лукашенко на саммитах не помешает обсуждать вопросы интеграции. "Потому что, еще раз повторяю, все документы, которые сегодня будут подписываться, они ранее были полностью согласованы в ходе коллегии с нашими белорусскими партнерами. И подписанные документы далее просто будут направлены в Минск с тем, чтобы Александр Григорьевич смог их там подписать", — сказал пресс-секретарь.



В Санкт-Петербурге сегодня должен быть принят Таможенный кодекс ЕАЭС. 9 декабря Александр Лукашенко провел специальное совещание, на котором потребовал от правительства обеспечить соблюдение национальных интересов Беларуси при принятии кодекса.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Председатель Палаты представителей Андрейченко: Евразийский союз превращается в политический проект (обновлено) Минск, 26 декабря. В отношениях Беларуси и России не все благостно, регулярно принимаются протекционистские решения, которые противоречат законодательной базе...

Алексей Александров, БелаПАН.