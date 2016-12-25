Лукашенко провел совещание по поиску внешних кредитов, а экономист Леонид Заико советует провести всенародный симпозиум по поиску иностранных кредитов.

заявил Александр Лукашенко 26 декабря во время совещания по вопросам привлечения внешнего финансирования. "Нам необходимо обсудить вопрос привлечения внешних финансовых средств для инвестиций в нашу экономику. В первую очередь ресурсы нужны реальному сектору. Вопрос не в том, где их найти и как. Речь пойдет о конкретных кредитах, которые нам предлагают. Не только мы просим у кого-то (это нормальная практика), а нам предлагают сегодня наши партнеры. Прежде всего российские банки. Нам надо обсудить правила заимствования, стоимость этих кредитов, стоит или не стоит их брать, куда направить", -26 декабря во время совещания по вопросам привлечения внешнего финансирования.

Одним из важнейших каналов поступления кредитов является банковская сфера. На совещании было отмечено, что за последние годы у Беларуси сложились деловые партнерские отношения с рядом зарубежных банков, которые работают в стране. "Просто нужно шевелиться, денег в мире предостаточно. Конечно, никто разбрасываться ими не будет. Но наша страна имеет хорошую кредитную историю, мы никому никогда не были должны и не планируем иметь просроченные кредитные ресурсы или долги, поэтому надо этим воспользоваться и работать. Работать и с западными банками, и с нашими филиалами российских банков.Но при заимствовании надо иметь в виду, что экономическая безопасность и уровень золотовалютных резервов - это святое. Из этих подходов надо исходить при определении целесообразности привлечения внешних средств", - уверен белорусский руководитель.

Лукашенко предостерег от попадания в неоплатные долги. "Условия привлечения финансов должны соответствовать исключительно государственным интересам, иметь ясные перспективы и цель, - заявил Александр Лукашенко. - Если есть конкретные проекты, расчеты их окупаемости, и они приемлемы, надо решать вопрос о внешних заимствованиях под гарантии нашего правительства".

На совещании были обсуждены некоторые итоги работы экономики в 2016 году, в том числе такие вопросы, как состояние резервов, инвестиционного климата, привлекательность для прихода инвесторов, выполнение программы с Евразийским фондом стабилизации и развития.

увеличился более чем на миллиард и достиг 13,5 миллиардов долларов. Внешний долг с начала 2016 годаболее чем на миллиард и достиг 13,5 миллиардов долларов.

долги будут только нарастать . При нынешнем состоянии экономики, с неэффективным госсектором, надежд на уменьшение госдолга нет -

Россия выделит третий транш кредита ЕФСР до конца года. А Беларусь все надеется, чтотретий транш кредита ЕФСР до конца года.

Беларусь живет в долг

БДГ руководитель аналитического центар "Стратегия" Леонид Заико. - На 2017 год Беларуси нужны около 5 миллиардов долларов, сами не можем зарабатывать. Долгов набрали - надо отдавать. Вот Лукашенко и стал "затачивать" чиновников под поиск внешних крелдитов. Ехать на саммиты в Санкт-Петербург, встречаться с Путиным Лукашенко не захотел. И правильно сделал: деньги просить всегда трудно, - подчеркнул в интервьюруководитель аналитического центар "Стратегия"

- Долги отдавать, конечно, надо, но и жить как-то нужно.

- Как и жили, так и будем жить: на 100 долларов зарплаты - у простых девушек и жещин, на 350 долларов - у профессора.

- Но ведь кредиторы не спешат раскошелиться.

- Если в стране будет хорошо организована инфляция, при ВВП в 47 миллиардов при 10-процентной инфляции что-то можно и насобирать. Инфляционный налог так и выглядит: в 2016 году население продало валюты на миллиард 700 миллионов. Короче говоря, страна живет в долг. Надо вообще провести всенародный симпозиуем на тему "как просить деньги".

- Насколько критичен нынешний уровень долгов?

- Совокупный долг (частный и государственный) прибизился к 40 миллиардам, ВВП по итогам года ожидается на уровне 46-47 миллиардов долларов - в 2014 год уэта цифра составляла 76 миллиардов. Мы потеряли 70 миллиардов за последние пару лет. Критично или нет - пусть посчитает премьер-министр.