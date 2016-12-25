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В поисках кредитов: то ли на Запад метнуться, то ли на Восток

26.12.2016 16:26 — Новости Политики | БДГ  
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Лукашенко провел совещание по поиску внешних кредитов, а экономист Леонид Заико советует провести всенародный симпозиум по поиску иностранных кредитов.
 
"Нам необходимо обсудить вопрос привлечения внешних финансовых средств для инвестиций в нашу экономику. В первую очередь ресурсы нужны реальному сектору. Вопрос не в том, где их найти и как. Речь пойдет о конкретных кредитах, которые нам предлагают. Не только мы просим у кого-то (это нормальная практика), а нам предлагают сегодня наши партнеры. Прежде всего российские банки. Нам надо обсудить правила заимствования, стоимость этих кредитов, стоит или не стоит их брать, куда направить", - заявил Александр Лукашенко 26 декабря во время совещания по вопросам привлечения внешнего финансирования.
 
Одним из важнейших каналов поступления кредитов является банковская сфера. На совещании было отмечено, что за последние годы у Беларуси сложились деловые партнерские отношения с рядом зарубежных банков, которые работают в стране. "Просто нужно шевелиться, денег в мире предостаточно. Конечно, никто разбрасываться ими не будет. Но наша страна имеет хорошую кредитную историю, мы никому никогда не были должны и не планируем иметь просроченные кредитные ресурсы или долги, поэтому надо этим воспользоваться и работать. Работать и с западными банками, и с нашими филиалами российских банков.Но при заимствовании надо иметь в виду, что экономическая безопасность и уровень золотовалютных резервов - это святое. Из этих подходов надо исходить при определении целесообразности привлечения внешних средств", - уверен белорусский руководитель.
 
Лукашенко предостерег от попадания в неоплатные долги. "Условия привлечения финансов должны соответствовать исключительно государственным интересам, иметь ясные перспективы и цель, - заявил Александр Лукашенко. - Если есть конкретные проекты, расчеты их окупаемости, и они приемлемы, надо решать вопрос о внешних заимствованиях под гарантии нашего правительства".
 
На совещании были обсуждены некоторые итоги работы экономики в 2016 году, в том числе такие вопросы, как состояние резервов, инвестиционного климата, привлекательность для прихода инвесторов, выполнение программы с Евразийским фондом стабилизации и развития. 
 
Внешний долг с начала 2016 года увеличился более чем на миллиард и достиг 13,5 миллиардов долларов.
 
При нынешнем состоянии экономики, с неэффективным госсектором, надежд на уменьшение госдолга нет - долги будут только нарастать.
 
А Беларусь все надеется, что Россия выделит третий транш кредита ЕФСР до конца года.
 
Беларусь живет в долг
 
- На 2017 год Беларуси нужны около 5 миллиардов долларов, сами не можем зарабатывать. Долгов набрали - надо отдавать. Вот Лукашенко и стал "затачивать" чиновников под поиск внешних крелдитов. Ехать на саммиты в Санкт-Петербург, встречаться с Путиным Лукашенко не захотел. И правильно сделал: деньги просить всегда трудно, - подчеркнул в интервью БДГ руководитель аналитического центар "Стратегия" Леонид Заико
 
- Долги отдавать, конечно, надо, но и жить как-то нужно.
 
- Как и жили, так и будем жить: на 100 долларов зарплаты - у простых девушек и жещин, на 350 долларов - у профессора. 
 
- Но ведь кредиторы не спешат раскошелиться.
 
- Если в стране будет хорошо организована инфляция, при ВВП в 47 миллиардов при 10-процентной инфляции что-то можно и насобирать. Инфляционный налог так и выглядит: в 2016 году население продало валюты на миллиард 700 миллионов. Короче говоря, страна живет в долг. Надо вообще провести всенародный симпозиуем на тему "как просить деньги".
 
- Насколько критичен нынешний уровень долгов?
 
- Совокупный долг (частный и государственный) прибизился к 40 миллиардам, ВВП по итогам года ожидается на уровне 46-47 миллиардов долларов - в 2014 год уэта цифра составляла 76 миллиардов. Мы потеряли 70 миллиардов за последние пару лет. Критично или нет - пусть посчитает премьер-министр.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Лукашенко провел совещание по поиску внешних кредитов, а экономист Леонид Заико советует провести всенародный симпозиум по поиску иностранных кредитов.  

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