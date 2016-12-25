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Бордюжа: вопрос о генсеке ОДКБ не был решен из-за отсутствия Лукашенко

26.12.2016 18:36 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Главы стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не приняли решение по новому генсеку организации из-за отсутствия кворума, заявил журналистам действующий генеральный секретарь ОДБК Николай Бордюжа.

Бордюжа: вопрос о генсеке ОДКБ не был решен из-за отсутствия Лукашенко
© Sputnik Михаил Климентьев
Лидеры ЕАЭС и ОДКБ встретились в Санкт-Петербурге без Лукашенко

В понедельник в Санкт-Петербурге состоялись саммиты ЕАЭС и ОДКБ. Президент Беларуси Александр Лукашенко участия в заседаниях не принимал. Как пояснил, глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков, отсутствие белорусской стороны "не помешает обсуждать субстантивные вопросы, связанные с интеграцией".

"Договорились, что в апреле месяце пройдёт очередное заседание совета коллективной безопасности, где полностью будет рассмотрен вопрос о генеральным секретаре. Это было сегодня не рассмотрено в связи с тем, что не было кворума. Вы знаете, что одна из делегаций государств-членов организации на этих рабочих встречах не участвовала", — сказал Бордюжа.

ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации. Бордюжа возглавляет ОДКБ с 2003 года. В декабре 2015 года на саммите организации в Москве было решено продлить срок его полномочий до 1 января 2017 года.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Главы стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не приняли решение по новому генсеку организации из-за отсутствия...

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