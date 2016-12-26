﻿ Обама считает, что победил бы на выборах-2016. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Обама считает, что победил бы на выборах-2016

26.12.2016 20:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Действующий президент США Барак Обама выразил уверенность, что смог бы одержать победу на прошедших в этом году президентских выборах, если бы ему разрешили баллотироваться, сообщает телеканал CNN.

Обама считает, что победил бы на выборах-2016
© REUTERS Carlos Barria
Трамп не хочет видеть на своей инаугурации знаменитостей

Будущим хозяином Белого дома станет республиканец Дональд Трамп, который набрал большинство голосов выборщиков от штатов, хотя и уступил по числу голосов избирателей демократу Хиллари Клинтон. В должность он вступит после инаугурации 20 января 2017 года.

"Я уверен в этом видении (прогрессивных изменений — Sputnik), потому что я уверен в том, что если бы я участвовал в выборах снова и озвучил его, я думаю, я смог бы мобилизовать большинство американцев сплотиться вокруг него", — заявил Обама в интервью своему бывшему советнику и директору Института политики университета Чикаго Дэвиду Аксельроду, опубликованном на сайте телеканала CNN.

Обама рассказал, что встречался в разных штатах с людьми, которые высказывали ему свою поддержку. "Я знаю это из бесед, которые были у меня с людьми по всей стране, даже с несколькими людьми, которые не были согласны со мной. Они говорили, что то видение, то направление, которое я указываю, является самым правильным", — добавил президент.

Комментируя участие в выборах бывшего госсекретаря Клинтон, Обама заметил, что она "отлично сыграла в очень сложных условиях", однако не получила хорошего отношения со стороны СМИ. "Я думаю, по отношению к ней действовали двойные стандарты", — отметил политик.

Отвечая на вопрос о своих планах на будущее, Обама сказал, что сконцентрируется на написании книги и анализе своей деятельности на посту президента. Он отметил, что собирается со своей семьей жить в Вашингтоне, пока его младшая дочь не окончит школу.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комментируя участие в выборах Хиллари Клинтон, глава государства сказал, что по отношению к ней действовали двойные стандарты.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Бордюжа: вопрос о генсеке ОДКБ не был решен из-за отсутствия Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика