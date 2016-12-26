МИНСК, 26 дек — Sputnik. Действующий президент США Барак Обама выразил уверенность, что смог бы одержать победу на прошедших в этом году президентских выборах, если бы ему разрешили баллотироваться, сообщает телеканал CNN .



© REUTERS Carlos Barria Трамп не хочет видеть на своей инаугурации знаменитостей

Будущим хозяином Белого дома станет республиканец Дональд Трамп, который набрал большинство голосов выборщиков от штатов , хотя и уступил по числу голосов избирателей демократу Хиллари Клинтон. В должность он вступит после инаугурации 20 января 2017 года.

"Я уверен в этом видении (прогрессивных изменений — Sputnik), потому что я уверен в том, что если бы я участвовал в выборах снова и озвучил его, я думаю, я смог бы мобилизовать большинство американцев сплотиться вокруг него", — заявил Обама в интервью своему бывшему советнику и директору Института политики университета Чикаго Дэвиду Аксельроду, опубликованном на сайте телеканала CNN.

Обама рассказал, что встречался в разных штатах с людьми, которые высказывали ему свою поддержку. "Я знаю это из бесед, которые были у меня с людьми по всей стране, даже с несколькими людьми, которые не были согласны со мной. Они говорили, что то видение, то направление, которое я указываю, является самым правильным", — добавил президент.

Комментируя участие в выборах бывшего госсекретаря Клинтон, Обама заметил, что она "отлично сыграла в очень сложных условиях", однако не получила хорошего отношения со стороны СМИ. "Я думаю, по отношению к ней действовали двойные стандарты", — отметил политик.

Отвечая на вопрос о своих планах на будущее, Обама сказал, что сконцентрируется на написании книги и анализе своей деятельности на посту президента. Он отметил, что собирается со своей семьей жить в Вашингтоне, пока его младшая дочь не окончит школу.