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Обзор важнейших событий 26 декабря 2016 года
26.12.2016 23:00 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 26 декабря. Александр Лукашенко без объяснения причин не поехал в Санкт-Петербург на саммиты ЕАЭС и ОДКБ. На первом мероприятии была подписана новая редакция Таможенного кодекса, которая вызвала у белорусского руководителя настороженность в плане ее соответствия интересам страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: "Что касается отсутствия президента Белоруссии, то де-факто это не помешает обсуждать субстантивные вопросы, связанные с интеграцией. Потому что, еще раз повторяю, все документы, которые сегодня будут подписываться, они ранее были полностью согласованы в ходе коллегии с нашими белорусскими партнерами. И подписанные документы далее просто будут направлены в Минск с тем, чтобы Александр Григорьевич смог их там подписать".
Александр Лукашенко выступил с заявлением в связи с авиакатастрофой над Черным морем: "Вчера в России случилась большая трагедия. К сожалению, эта череда трагедий стала злым роком над нашим братским народом: огромное количество людей погибло в Иркутске в связи с отравлением, убит посол России в Турции и погибло много людей в связи с крушением военного самолета, в котором находились 92 человека. Погибли не только члены экипажа, но и известные артисты, представители средств массовой информации, военные люди, госслужащие, врач. Естественно, мы в этот день не могли быть в стороне от этих трагических событий". Белорусский руководитель фактически объявил 26 декабря днем траура.
Лукашенко поручил государственным органам обратить особое внимание на обеспечение безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздников. "События в России, произошедшие в последнее время (добавьте сюда еще разного рода взрывы баллонов в метро в Москве, трагедии на дорогах и прочее), говорят о том, что нам ни в коем случае нельзя расслабляться, — заявил он на совещании в Минске. — Мы не находимся где-то в стороне от столбовой дороги этих страшных происшествий. Наоборот, мы находимся в самом эпицентре. Поэтому, чего бы нам ни стоило, нужно сохранить мир и покой в нашей стране. Это — главное. Если этого не будет, никакая экономика будет не нужна, никакие продукты питания, никакое финансирование, ни внешнее, ни внутреннее. Главный вопрос этот — вопрос безопасности и стабильности нашего общества".
Фигурант уголовного дела о массовых беспорядках 19 декабря 2010 года Владимир Кондрусь приговорен к полутора годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение ("домашняя химия"). Приговор суда Московского района Минска огласила судья Светлана Бондаренко. Прокурор запрашивала для Кондруся три года "домашней химии". Сам обвиняемый на оглашении приговора отсутствовал. Поскольку в течение полугода Владимир Кондрусь находился под стражей, окончательный срок ограничения свободы составит для него полгода. Исчисляться срок будет с момента, когда осужденный станет на учет в милиции. Кондрусю также назначено принудительное психиатрическое лечение по месту жительства (амбулаторно) — он признан "уменьшенно вменяемым".
Условия привлечения в страну внешних инвестиций должны соответствовать государственным интересам, заявил Александр Лукашенко на совещании в Минске по вопросам привлечения внешнего финансирования. По его словам, одним из важнейших каналов поступления кредитов является банковская сфера: за последние годы у Беларуси сложились деловые партнерские отношения с рядом зарубежных банков, которые работают в стране. "Просто нужно шевелиться, денег в мире предостаточно, — считает Лукашенко. — Конечно, никто разбрасываться ими не будет. Но наша страна имеет хорошую кредитную историю, мы никому никогда не были должны и не планируем иметь просроченные кредитные ресурсы или долги, поэтому надо этим воспользоваться и работать. Работать и с западными банками, и с нашими филиалами российских банков. Но при заимствовании надо иметь в виду, что экономическая безопасность и уровень золотовалютных резервов — это святое. Из этих подходов надо исходить при определении целесообразности привлечения внешних средств. Какой-то гонки за объемами быть не должно, чтобы не залезть в неоплатные долги. Условия привлечения финансов должны соответствовать исключительно государственным интересам, иметь ясные перспективы и цель".
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 26 декабря. Александр Лукашенко без объяснения причин не поехал в Санкт-Петербург на саммиты ЕАЭС и ОДКБ. На первом мероприятии была подписана новая редакция...
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